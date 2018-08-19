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الأعداد السابقة للصحيفة

شيرين الرفاعي تعلن مقاضاة من طعن في عرضها

Time منذ سنة
Views 11458
Comment 11
شيرين الرفاعي تعلن مقاضاة من طعن في عرضها

عادل الحربي (صدى):
توَّعدت الإعلامية شيرين الرفاعي، كل من أساء وطعن في وطنيتها أو دينها أو عرضها، مؤكدة أنها ستقاضيه.

وقالت في تغريدة لها بموقع " تويتر " : " قفلت حسابي لأن متابعيني الي يبوني يكفوني.. وارحب بكل المتابعين الجدد الي اوافق على متابعتهم بس وأقولهم مكانكم بقلبي " .

وأضافت : " الخطأ غير المقصود وارد في أي عمل إعلامي وقد تحملت مسؤولية ما حدث أمام جهات الاختصاص وامتثلت لقراراتها، وقلبها مفتوح لأي نقد موضوعي أو نصيحة " .

وتابعت : " لكن من طعن في وطنيتي أو ديني أو استمرأ في قدح عرضي دون تورع فإنني ملاقيتهم أمام الله ثم إلى سوح القضاء وقد وكّلت من يحصر ذلك ويبدأ بإجراءاته " .

يذكر أن " الرفاعي " كانت قد صوَّرت تقريرًا عن قيادة المرأة للسيارة بالمملكة بعباءة بيضاء شفافة، ما تسبب في موجة غضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قمة الحقارة وهو بعد حقير بس ماينتقمون منه باالطريقة هذي
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله المستعان
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم اصلح احوال المسلمين
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يستاهلون
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هذي نهاية كل علاقة آثمه معروف الشي ذا

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