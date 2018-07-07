بالصور.. كرواتيا تتأهل للنصف نهائي على حساب المستضيف

نواف السالم (صدى):
فاز منتخب " كرواتيا " على نظيره " الروسي " عن طريق ركلات الترجيح بنتيجة 4 مقابل 3، وذلك خلال مباراة اليوم بالدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم روسيا 2018.
هذا وأحرز هدف منتخب روسيا اللاعب " دينيس تشيريشيف " بالدقيقة 31 من زمن الشوط الأول، ثم رد عليه لاعب منتخب كرواتيا " أندريه كراماريتش " بالدقيقة 39 ، فيما سدد اللاعب الكرواتي " دوماغوي فيدا " الهدف الثاني في مرمى المستضيف خلال الدقيقة 100 من عمر الشوط الأول الإضافي، وهز شباك المنتخب الكرواتي اللاعب " ماريو فيغيرا فرنانديس " بالدقيقة 115 من زمن الشوط الإضافي الثاني، وذلك بعد أن فشل كلا الفريقين من تحقيق الفوز خلال الوقت الأصلي للمباراة.
وتأهل منتخب كرواتيا للدور نصف النهائي عن طريق ركلات الترجيح.