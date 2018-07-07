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بالصور.. كرواتيا تتأهل للنصف نهائي على حساب المستضيف

Time منذ سنة
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بالصور.. كرواتيا تتأهل للنصف نهائي على حساب المستضيف

نواف السالم (صدى):
فاز منتخب " كرواتيا " على نظيره " الروسي " عن طريق ركلات الترجيح بنتيجة 4 مقابل 3، وذلك خلال مباراة اليوم بالدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم روسيا 2018.

هذا وأحرز هدف منتخب روسيا اللاعب " دينيس تشيريشيف " بالدقيقة 31 من زمن الشوط الأول، ثم رد عليه لاعب منتخب كرواتيا " أندريه كراماريتش " بالدقيقة 39 ، فيما سدد اللاعب الكرواتي " دوماغوي فيدا " الهدف الثاني في مرمى المستضيف خلال الدقيقة 100 من عمر الشوط الأول الإضافي، وهز شباك المنتخب الكرواتي اللاعب " ماريو فيغيرا فرنانديس " بالدقيقة 115 من زمن الشوط الإضافي الثاني، وذلك بعد أن فشل كلا الفريقين من تحقيق الفوز خلال الوقت الأصلي للمباراة.

وتأهل منتخب كرواتيا للدور نصف النهائي عن طريق ركلات الترجيح.

روسيا2018
روسيا_كرواتيا
نصف_النهايي
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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ههههههههههههههه ,, ,, انا جايك بس ضيعت الطريق ، ماجابها الجي بي إس .. ... ابي اروح للشيخ حنس لعله يدل مكانك ... .. عليك باالهنا والعافيه ..
. راعــي الـددســـن .
حســبي الله عــلاهم المجـرمـين الخسيــسين .😡.
ابو محمد 😎
اللهم اجرنا من حر جهنم وقرها ..
. راعــي الـددســـن .
الله يسعد مِساك يخوي ابو محمد 😎 . علامك ماجيت معي لبيت الشعر .؟. . تراني ذبحت تيس لباني واحد لغداي وعشاي . خليت ألثاني قلت يمكن تجيني بكره وإلا بعده . وهذاني قاعد لحالي وأجر على ألربابه أنغام وأشعار .
ابو محمد 😎
إرهابيون مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..

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