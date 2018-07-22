calendar

بالصور.. اكتشف سبب تشابه السيارات بعضها البعض

عالم السيارات
Time منذ سنة
Views 4914
Comment 3
بالصور.. اكتشف سبب تشابه السيارات بعضها البعض

متابعة ـ اميرة خالد (صدى):
قد نلاحظ أحياناً وجود عدد من سيارات الكروس أوفر متوسطة الحجم من شركات مختلفة، ورغم ذلك إلا أنها تبدو متشابهة للغاية، ويرجع هذا بشكل أساسي إلى كفاءة الديناميكا الهوائية، وعند التفكير في هذا اﻷمر ملياً، سوف نتساءل، كيف تبدو السيارات مختلفة في المقام اﻷول؟

هناك صراع دائم بين مصممي السيارات ومهندسي الديناميكيات الهوائية، فعلى الرغم من اتفاقهم على أن التصميم الجيد لا يجب أن يقلل من كفاءة الديناميكا الهوائية، ولكن أي شكل تتبناه السيارة غير التصميم اﻹنسيابي المدبب للأمام، يؤدي لخفض مستويات الكفاءة بما يؤدي لرفع استهلاك الوقود أو الكهرباء أثناء القيادة، ولهذا، يعمل مهندسو الديناميكا الهوائية على جعل السيارات مميزة ظاهرياً، إلا أنها متطابقة من حيث اﻹنسيابية الهوائية.

تعمل بعض الشركات مثل جاكوار على تصميم سياراتها الكهربائية مثل I-Pace مع شبك أمامي منقسم لنصفين، حيث تكون فائدة النصف اﻷول تحويل بعض الهواء إلى نظام تبريد البطارية، بينما يقوم النصف الثاني بعمل مسار لتمرير الهواء فوق الزجاجي اﻷمامي نحو السقف ليترك السيارة عند الجناح الخلفي، ما يؤدي لتقليل الاضطرابات أثناء القيادة.

بحث وتطوير الديناميكا الهوائية

تقوم جنرال موتورز باختبار الديناميكا الهوائية للسيارات عبر تشغيل مروحة بقوة 1,100 حصان باتجاه نسخ بحجم 40% من السيارات الحقيقية، كما يظهر في هذه الصورة لبيك أب شفروليه سلفرادو، وهذا هو ما يُدعى بالنفق الهوائي، حيث يحدد الاختبار مدى الكفاءة الديناميكا الهوائية للبيك أب، وهو ما يتم تمثيله عبر اﻷلسنة الدخانية التي توضح سلاسة مقدمة السيارة، إلا أن الاضطرابات تحدث بسبب الجزء الخلفي منها إضافة للجزء السفلي، وهو السبب خلف تصميم أنظمة تعليق لتعديل الارتفاع من أجل تقليل الهواء المنساب أسفل البيك أب.

كما تستخدم جنرال موتورز أيضاً أجهزة كمبيوتر عملاقة لعمل محاكاة ديناميكية للسوائل التي تساعد نتائجها على إرشاد المهندسين نحو المشكلات التي لا تظهر بالنفق الهوائي.

تقنيات دون تضحيات

هذا وقد أدت التطورات في تقنيات الديناميكا الهوائية المتكيفة إلى وجود أجنحة وفواصل متحركة تزيد من القوة المثبطة ومعامل السحب، ما يعني أن مصممي السيارات سيكونوا أكثر حرية في المستقبل لاختيار تصميماتهم، كي نرى سيارات أكثر تفرداً واختلافاً فيما بينها، دون التضحية بالديناميكية الهوائية المثلى لهذه السيارات المستقبلية.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد
زاد الإنخفاض انخفاض بعد الإجتماع ... .. المفروض لتر البنزين عندنا بربع ريال ..
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
عسى خير
ابو محمد
اخزاكم الله يا اخبث عباد الله ..
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
زين
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب

أخر الأخبار

صدور أمر سامٍ بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين من فجر اليوم السبت
صدور أمر سامٍ بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين من فجر اليوم السبت
Time منذ دقيقة Views 1068
فيروس إيران ..الأخطر من " كورونا "
فيروس إيران ..الأخطر من " كورونا "
Time منذ دقيقتين Views 46
النمر: السلام بالنظر وليس بالمصافحة مؤقتا تفاديا لانتشار " كورونا "
النمر: السلام بالنظر وليس بالمصافحة مؤقتا تفاديا لانتشار " كورونا "
Time منذ 4 دقائق Views 1083
شاهد.. الصندوق الأسود لتمرد حمد الله على أنديته مع الفرق التى مثلها
شاهد.. الصندوق الأسود لتمرد حمد الله على أنديته مع الفرق التى مثلها
Time منذ 6 دقائق Views 1149
عفوية عبدالله السدحان مع ممثل
عفوية عبدالله السدحان مع ممثل
Time منذ 20 دقيقة Views 399
‏‎وكيل وزارة الصحة الكويتي شيعي ويتهرب من ذكر اسم قم ومشهد والمذيع احرجه
‏‎وكيل وزارة الصحة الكويتي شيعي ويتهرب من ذكر اسم قم ومشهد والمذيع احرجه
Time منذ 21 دقيقة Views 680
ليلى اسكندر : ما عملت ولا عملية تجميل وشوف حالي أجمل إمرأة في العالم
ليلى اسكندر : ما عملت ولا عملية تجميل وشوف حالي أجمل إمرأة في العالم
Time منذ 21 دقيقة Views 390
سالم الأحمدي : حمدالله " قزّم " ولوى ذراع النصر
سالم الأحمدي : حمدالله " قزّم " ولوى ذراع النصر
Time منذ 29 دقيقة Views 345
فيصل الجفن : في الهلال لا توجد مجاملة اللاعبين
فيصل الجفن : في الهلال لا توجد مجاملة اللاعبين
Time منذ 37 دقيقة Views 245
قائمة المطهرات القادرة على قتل فيروس كورونا
قائمة المطهرات القادرة على قتل فيروس كورونا
Time منذ 43 دقيقة Views 338