نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

وزير التعليم يعلن إنهاء ملف مشاريع الشركة الصينية المتعثرة

Time منذ سنة
Views 1676
وزير التعليم يعلن إنهاء ملف مشاريع الشركة الصينية المتعثرة

الرياض (صدى):
رفع معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى, شكره إلى لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يحظى به قطاع التعليم من دعم ورعاية كريمين.

جاء ذلك بعد صدور موافقة المقام السامي القاضي بإكمال تنفيذ مشاريع الشركة الصينية المتعثرة وإسنادها إلى " شركة تطوير للمباني " المملوكة لشركة تطوير التعليم القابضة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.

وأوضح معاليه أن استكمال تنفيذ مشاريع الشركة الصينية المتعثرة سيسهم في رفع المعاناة وفك الاختناقات في الفصول الدراسية والتخلص من المدارس المستأجرة، وإيجاد مدارس في العديد من الأحياء الجديدة، وحول تذمر أهالي الأحياء التي تقع فيها تلك المشاريع نتيجة بقائها مهجورة، وتأثير ذلك سلبياً على بيئة وأمن تلك الأحياء، مؤكداً أنه وجه لشركة تطوير للمباني بسرعة تأمين المواقع كافة بشكل فوري.

وأضاف أن هذا الإسناد يأتي ضمن برنامج الشراكة بين القطاع العام والخاص لتنفيذ المباني التعليمية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 من خلال إنشاء مباني تعليمية في مختلف مناطق المملكة، مشيراً إلى أن مبادرة إنشاء المباني المدرسية بمشاركة القطاع الخاص ستؤدي إلى إنهاء المشروعات المتعثرة وزيادة عدد المدارس الحكومية القادرة على استيعاب عدد أكبر من الطلاب في بيئة تربوية نموذجية تحفز على التعلم وتحسن من مخرجات التعليم العام.

وأشار الدكتور العيسى إلى أن مشاريع المباني الصينية جاءت بعد تفعيل وزارة التعليم الاتفاقية التي وُقّعت بين المملكة العربية السعودية وحكومة الصين الشعبية ضمن العديد من المشاريع لجهات حكومية ، بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (62) وتاريخ 19/ 3/ 1427هـ بشأن الاستعانة بالشركات الصينية لتنفيذ المشاريع الحكومية المعتمدة في الميزانية في حينه.

وتطرق معالي وزير التعليم إلى أن تعثر الشركة الصينية في تنفيذ المشاريع كان لأسباب تتعلق بالشركة نفسها, ما أدى إلى تعليق العمل في تلك المشاريع، مؤكداً أن وزارة التعليم بدأت منذ وقت مبكر باتخاذ خطوات عملية لإيجاد حل للمشاريع الموكلة إلى الشركة الصينية المتعثرة بعد توجيه المقام السامي، وموافقته على تشكيل لجنة مكونة من عدة جهات حكومية للبت في موضوعها، وقد أوصت اللجنة في ذلك الوقت بإنهاء وفسخ العقود مع الشركة الصينية ، والتجهيز لعمل المنافسات اللازمة لإنهاء تنفيذ تلك المباني.

وبين أن سحب المشاريع من الشركة الصينية تطلب التعامل معها بطريقة تختلف عن آلية سحب المشاريع من المقاولين المحليين لاختلاف طبيعة التعاقد ، وما ترتب عليه من فترة زمنية اضافية للتفاهم مع الجهات ذات العلاقة من الجانب السعودي ، وكذلك الحكومة الصينية، واقتضى ذلك تعليق العمل في تلك المشاريع إلى أن صدرت توجيهات المقام السامي بفسخ العقود، وتسوية العلاقة مع الشركة الصينية، وإيقاف التعامل معها.

العيسى
مشاريع
الشركة الصينية
Time واتساب

أحدث التعليقات

ابوبدر
جيبوا له اللمبي (بوحة) 😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
محرومه بطلبك طلب ممكن ابي منك تبيحيني وتسامحيني وتدعين لي باللهداية
ابوبدر
بالله السعوديين قبل الاجانب علشان المفترض ان ابن البلد يكون هو اللي لازم يحافظ على انظمة وقوانين البلد والاجنبي اذا شاف ابن البلد محترم نظام البلد غصبا عليه راح يحترم الانظمة.
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية هذي ناس مستهتره ماافرق بينها وبين الحيوانات لأنها ماتعرف مصلحتها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
والله ياهو حااااااسهم حوووووس😉😉😉

أخر الأخبار

الاب عصبي وضرب ابنه على الفطور !
الاب عصبي وضرب ابنه على الفطور !
Time منذ 5 دقائق Views 204
نهاية التفحيط .. شاف الموت قدامه
نهاية التفحيط .. شاف الموت قدامه
Time منذ 6 دقائق Views 179
حلاق ماعنده خوف من الكورونا
حلاق ماعنده خوف من الكورونا
Time منذ 7 دقائق Views 180
القرد ماسلم منهم
القرد ماسلم منهم
Time منذ 7 دقائق Views 180
باكستاني متهور بزيادة
باكستاني متهور بزيادة
Time منذ 9 دقائق Views 237
الهلال يعتزم طلب تعويض من إدارة ملعب جامعة الملك سعود عن فترة توقف كورونا 
الهلال يعتزم طلب تعويض من إدارة ملعب جامعة الملك سعود عن فترة توقف كورونا 
Time منذ 13 دقيقة Views 1206
جروس: أجبروني على الرحيل عن الأهلي 
جروس: أجبروني على الرحيل عن الأهلي 
Time منذ 24 دقيقة Views 1480
شاهد.. الحرس الوطني يُداهم تجمعات عائلية في الحدائق بـ«منفوحة»
شاهد.. الحرس الوطني يُداهم تجمعات عائلية في الحدائق بـ«منفوحة»
Time منذ 34 دقيقة Views 2129
«فارفان» أول مصاب بكورونا في الدوري الروسي 
«فارفان» أول مصاب بكورونا في الدوري الروسي 
Time منذ 37 دقيقة Views 1336
الخطوط السعودية تعلق على استئناف الرحلات في يونيو
الخطوط السعودية تعلق على استئناف الرحلات في يونيو
Time منذ ساعة Views 2888
الكويت تٌضحي بالوافدين وتقلص أعداد الموظفين بعد العيد
الكويت تٌضحي بالوافدين وتقلص أعداد الموظفين بعد العيد
Time منذ ساعة Views 2670
بالفيديو.. ثور هائج يهرب من مسلخ في عزيزية الرياض ويهاجم المارة 
بالفيديو.. ثور هائج يهرب من مسلخ في عزيزية الرياض ويهاجم المارة 
Time منذ ساعة Views 2310
منظمة الصحة العالمية تٌحذر من خطورة رش المطهرات في الشوارع !
منظمة الصحة العالمية تٌحذر من خطورة رش المطهرات في الشوارع !
Time منذ ساعة Views 1799
خبراء يؤكدون: الصيف لا يقضي علي كورونا 
خبراء يؤكدون: الصيف لا يقضي علي كورونا 
Time منذ ساعة Views 419
الكامب نو يتحايل على غياب الجماهير في المباريات بطريقة ذكية
الكامب نو يتحايل على غياب الجماهير في المباريات بطريقة ذكية
Time منذ ساعة Views 1833
طبيب مقيم في ألمانيا: زوجتي فرغت لي غرفة خاصة للعزل ولم أخرج منها (فيديو)
طبيب مقيم في ألمانيا: زوجتي فرغت لي غرفة خاصة للعزل ولم أخرج منها (فيديو)
Time منذ ساعة Views 1821
شاهد خبث الزوجة والزوج على ام الزوج
شاهد خبث الزوجة والزوج على ام الزوج
Time منذ ساعة Views 1870
رجل يمسك بأضخم ذئب
رجل يمسك بأضخم ذئب
Time منذ ساعة Views 1778
نقاش قديم لوليد الفراج حول انتقال مالك معاذ للهلال
نقاش قديم لوليد الفراج حول انتقال مالك معاذ للهلال
Time منذ ساعة Views 1173
اهل العقول في راحة
اهل العقول في راحة
Time منذ ساعة Views 1280