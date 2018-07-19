عادل الحربي (صدى):

أوضحت البنوك ، اليوم الخميس، وجود 6 تعليمات إلزامية عند تقديم منتج التمويل العقاري للأفراد حلال 15 يوم عمل.

وتمثلت التعليمات في " طلب العميل " والذي يتم خلاله تقييم بيانات العميل المالية ودراسة البنك للبيانات المالية، و " تقديم عرض التمويل " لمناقشة العميل والإجابة على جميع استفساراته.

والخطوة الثالثة " تزويد العميل بكافة المستندات " والتي تشمل عقد التمويل ومرفقاته ونموذج الإفصاح لعرض التمويل ونموذج الإقرار بقبول المخاطر الائتمانية، و" فترة الانتظار " بحيث لا تقل عن 5 أيام عمل من تاريخ استلام العميل لعرض التمويل العقاري.

والخطوة الخامسة " المستشار الائتماني " لتوفير شرح واضح عن طبيعة التمويل العقاري وإجابة كافة استفسارات العميل، و " التوقيع " حيث يحظر إبرام أي عقد تمويل عقاري للأفراد إلا بعد استيفاء ما ورد في الفقرات.