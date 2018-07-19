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6 تعليمات إلزامية عند تقديم منتج التمويل العقاري للأفراد

مال واعمال
Time منذ سنة
Views 4596
Comment 1
6 تعليمات إلزامية عند تقديم منتج التمويل العقاري للأفراد

عادل الحربي (صدى):
أوضحت البنوك ، اليوم الخميس، وجود 6 تعليمات إلزامية عند تقديم منتج التمويل العقاري للأفراد حلال 15 يوم عمل.

وتمثلت التعليمات في " طلب العميل " والذي يتم خلاله تقييم بيانات العميل المالية ودراسة البنك للبيانات المالية، و " تقديم عرض التمويل " لمناقشة العميل والإجابة على جميع استفساراته.

والخطوة الثالثة " تزويد العميل بكافة المستندات " والتي تشمل عقد التمويل ومرفقاته ونموذج الإفصاح لعرض التمويل ونموذج الإقرار بقبول المخاطر الائتمانية، و" فترة الانتظار " بحيث لا تقل عن 5 أيام عمل من تاريخ استلام العميل لعرض التمويل العقاري.

والخطوة الخامسة " المستشار الائتماني " لتوفير شرح واضح عن طبيعة التمويل العقاري وإجابة كافة استفسارات العميل، و " التوقيع " حيث يحظر إبرام أي عقد تمويل عقاري للأفراد إلا بعد استيفاء ما ورد في الفقرات.

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد
هههههههههههههههه .. .. كشتة قشرا واخلاق اقشر واقشر ..
ابو محمد
ههههههههههههه ..
ابو محمد
ممتاز ..
ابو محمد
كلام مضبوط ..
ابو محمد
تهبا هي وتخسى متعة اليهود ، ان تنال من بنات الارض الطاهره ..

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