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إدارة مهرجان أبها للتسوق توضح حقيقة الصور المتداولة لفتيات يعملن في أحد المطاعم

Time منذ سنة
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إدارة مهرجان أبها للتسوق توضح حقيقة الصور المتداولة لفتيات يعملن في أحد المطاعم

محمد بن طحيطح (صدى):
كشفت إدارة مهرجان أبها للتسوق في بيان صحفي ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي حول " تشغيل فتيات سعوديات عاملات للنظافة في أحد المطاعم الذي يقدم خدماته لزوار المهرجان " .

حيث جاء في البيان " إشارة إلى ما تم تداوله عبر أحد المعرفات على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر " يوم الإثنين الموافق ١٦-١١-٢٠١٨م وبإعتبار أن الحساب قدم معلومات مغلوطة لا تمت للواقع باي صلة ، عليه توضح إدارة المهرجان : بأن الفتيات يعملن مقدمات للطلبات وهن من جنسية غير سعودية ويعملن تحت إدارة إحدى المؤسسات التي تعمل في مجال تقديم الوجبات ، والمتعاقدة مع إدارة المهرجان لتقديم خدماتها للزوار .

وقد بحثت إدارة مهرجان التسوق عن تفاصيل الموقف حيث تبين أن الفتيات في الصورة المتداولة وهن من إحدى الجنسيات العربية وتحديداً الإفريقية لم يتعرضن لأي إهانة أو ضغط أو أي معاملة غير إنسانية من قبل المؤسسة المسؤولة عنهم فيما لن تسمح الإدارة للمهرجان في أي موقف بقبول أي تصرف أو تعامل مسيء وغير إنساني " .

وقالت الإدارة في البيان : أن مهرجان أبها للتسوق دائماً ما يحرص على خدمة شباب وفتيات الوطن ويوفر لهم الوظائف الموسمية والأركان الخاصة بالمعارض لدعم أفكارهم ومواهبهم ومشاريعهم كما أنه يدعم التوطين بشكل كبير والذي يعتبر أحد أبرز اهتماماته .

فيما أكدت ملاحقتها لكل من أساء إليها وإلى المهرجان وسياسته الواضحة في تقدير واحترام كل الفئات والمطالبة القانونية عبر الجهات المختصة بذلك لحفظ حقوق الجميع .

مهرجان_ابها
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أحدث التعليقات

abdul
عند احتلال القوات الامركية لبغداد وهروب صدّام من القصر حلت فوضي ونهب وسلب حتي متحف الآثار ما سلمت. حينها علق رامسفيلد وزير الدفاع ساخرا بان النهب تعبير طبيعي للحرية والتنفيس علي الكبت والقمع الذي مُورِس علي الشعب العراقي في حكم صدام. من درس رامسفيلد نقدر نفهم ان النهب في المدن الامركية نتيجة طبيعية للكبت والسجن المنزلي الذي فُرِض عليه بحجّة كورونا ڤيرس وان الشغب والنهب سيزول بزوال حكم ابو أيڤانكا.
د محمد ماجد بخش
يكون تدرج اللون في النار حسب درجات الحرارة كما يلي:‏ اللون الأحمر أولاً وهو يعبر عن درجات الحرارة المنخفضة ثم اللون الأبيض في ‏المركز أو الوسط، وأخيراً اللون الأسود وهو يعبر عن درجة الحرارة النهائية.
abdul
" كشف استشاري أمراض معدية، الدكتور عبد الإله المحيا، أسباب ارتفاع حالات التعافي وقلة الوفيات في المملكة....." قل لا اله الا الله وبلاش البربرة.
د محمد ماجد بخش
أبرد جزء باللهب (في حالة احتراق غير مكتمل) هو اللون الأحمر، متحولا إلى البرتقالي والأصفر والأبيض بالنسبة لمنطقة الشعلة الأقرب إلى الأبيض يكون الجزء الأكثر حرارة، أما الشعلة الزرقاء تنشأ فقط عندما تتناقص كمية اللهب والانبعاثات الزرقاء من الجزيئات الأصلية المستثارة تكون المهيمنة
ابوبدر
قلنا المرأه المضبوطة اذا رخيت لها الرسن فلتت على كيفه فما بالك باللي مالها رسن ولا صاحب يحكمها . اسأل الله العافية والسلامة ولا يبلانا ويعافيهم.

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