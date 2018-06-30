" مكافحة المخدرات " تكشف حقيقة فيديو انتشار المخدرات بأحد أحياء المملكة

حمودي العنزي (صدى):

كشفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، حقيقة الأنباء المتداولة في مقاطع الفيديو الخاصة ببعض مدمني المخدرات، حول انتشار المخدرات بأحد الأحياء.

ونفت المديرية هذا الأمر، مؤكده أن جميع أحياء مدن ومحافظات المملكة تخضع لمتابعة الجهات الأمنية، خاصة المواقع التي تمثل بيئة محتملة لممارسة أي نشاطات مخالفة، ويتم التعامل مع الحالات التي ترصد وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات.

كما أهابت بوسائل الإعلام للتعامل بمهنية مع مثل هذه الأمور والمقاطع المنتشرة، التي تخالف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وتفتقد للمهنية، من خلال التحري بدقة والرجوع للجهات المختصة.

وكان انتشر عدة مقاطع فيديو، تضمنت حوار مع ثلاثة أشخاص يوضحون خلال انتشار المخدرات في بعض أحياء المملكة بشكل كبير.