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الأعداد السابقة للصحيفة

" مكافحة المخدرات " تكشف حقيقة فيديو انتشار المخدرات بأحد أحياء المملكة

Time منذ سنة
Views 14482
Comment 18
" مكافحة المخدرات " تكشف حقيقة فيديو انتشار المخدرات بأحد أحياء المملكة

حمودي العنزي (صدى):
كشفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، حقيقة الأنباء المتداولة في مقاطع الفيديو الخاصة ببعض مدمني المخدرات، حول انتشار المخدرات بأحد الأحياء.

ونفت المديرية هذا الأمر، مؤكده أن جميع أحياء مدن ومحافظات المملكة تخضع لمتابعة الجهات الأمنية، خاصة المواقع التي تمثل بيئة محتملة لممارسة أي نشاطات مخالفة، ويتم التعامل مع الحالات التي ترصد وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات.

كما أهابت بوسائل الإعلام للتعامل بمهنية مع مثل هذه الأمور والمقاطع المنتشرة، التي تخالف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وتفتقد للمهنية، من خلال التحري بدقة والرجوع للجهات المختصة.

وكان انتشر عدة مقاطع فيديو، تضمنت حوار مع ثلاثة أشخاص يوضحون خلال انتشار المخدرات في بعض أحياء المملكة بشكل كبير.

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أحدث التعليقات

سلطان
لعنها الله مجوسية بنت متعه ليس الا
سلطان
هداك الله الشيلة فوق راسك ليه ماتغطين وجهك.
عدو الخونة
قضينا من موضة بنت الهذلول والشريف والسواقة ولحقتها موضة بنت السالوس وغيرها من اللي حاولوا اشغالنا بالتعري مثل بنت السالوس وغيرها على موضة روادات المقاهي والتظاهر بزي السعوديات الى من يتنقصون الحديث والقران وغيرهم ومن قبلهم الدواعش والله اعلم بمن بعدهم ومن ورائهم انهم جميعا يؤكدون ان خصمنا صبور وطويل نفس وسيشاغلنا بكل الطرق والاساليب وانهم لن يملون وانظر الى جلد عبدول مثالا فالضربة طالتهم اجمعين تقريبا بمختلف شرائحهم وهزت عروشهم الفاسدة فليس غريبا ان تتنوع اساليبهم بحسب تنوع مصالحهم التي تقاطعت لتتظافر رغم عداواتهم البينية ضد البلد قادة وشعبا باشعال الفتن بيننا بكل اشكالها داخليا وخارجيا ويجب على الكويت المضي قدما في مشروعها الاصلاحي الذي بدأ مؤخرا وما يصدر عن مجلس الامة والحكومة الكويتية في هذا الصدد الا مجرد افاقة من المشروع الذي كان يجثم وكبل دولة الكويت وتكشفت بعض ملامحه
abdul
بطيئ*
احمد
يوم الاثنين قال وزير الماليه علينا أن نستعد اقتصادياً لما هو قادم... فاعدو العده وامسكو قروشكم

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