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أودي تتوقف عن بيع A6 و A7 وتسحب 140 ألف سيارة لفشل بالوسائد الهوائية

Time منذ سنة
Views 2451
أودي تتوقف عن بيع A6 و A7 وتسحب 140 ألف سيارة لفشل بالوسائد الهوائية

متابعات (صدى):
ستتوقف أودي عن بيع موديلات A6 و A7 الجديدة في الولايات المتحدة لعطل في مستشعرات بعض المقاعد، كما ستقوم الصانعة الألمانية باستدعاء جميع سيارات A6 و A7 المطروحة في أمريكا من عام 2012 لعام 2018 لإجراء فحوصات.

المستشعر الذي قد يكون محل عطب يتكفل برصد ما إذا كان هناك راكب في المقعد، وفي حالة توقفه عن العمل، قد لا تقوم الوسائد الهوائية بالاستجابة عقب حادثة، وتوجد 139,249 سيارة إجمالية متعرضة لهذا العطب من أودي.

لا توجد أي إصابات أو حوادث ناتجة عن الأمر حتى الآن، كما نؤكد على أن موديلات A6 و A7 في الشرق الأوسط وباقي مناطق العالم خارج أمريكا لم تتعرض لهذا العطب ولن تقوم أودي باستدعائهم.

 

الوسائد الهوائية
أودي
A7
A6
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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
مقرود هذا الطفل الجاهل .. .. الحمد لله على سلامته ,, لعله ينتبه ما يكررها ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
وانت بخير وصحه وسلامه وجميع المسلمين تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
د محمد ماجد بخش
نصل الجدول بما قبله لذوي العقول المفكرة 54 53 52 51 50 49 48 47 62 61 60 59 58 57 56 55 64 63 00 00 00 00 64 63 72 71 70 69 68 67 66 65 70 69 68 67 66 65 64 63 76 75 74 73 72 71 70 69 80 79 78 77 76 75 74 73 86 85 84 83 82 81 80 79 94 93 92 91 90 89 88 87 64 63 00 00 00 00 64 63 02 01 00 99 98 97 96 95 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 18 17 16 15 14 13 12 11 العلاقة الممثلة للحالة قد تقتصر على الصف وقد تتخطاه وقد ينشأ لها صف خاص وقد تكون جزءا من صف ممتد يتعداها لتمثيل آخر.
ماجد القحطاني
ترامب يبحث عن إعادة الثقة بشتى الوسائل الممكنة فلا تتحمس كثيرا.. ثم اننا امتثلنا لأمر الدولة والشيوخ لا يملكون القرار ، اشرد من سياسة القطيع ومع الخيل يا شقراء حتى يكون لك مبدأ..
بلبل البحر
أحسنتِ.. وفقك الله ونفع بك

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