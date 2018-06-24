أودي تتوقف عن بيع A6 و A7 وتسحب 140 ألف سيارة لفشل بالوسائد الهوائية

متابعات (صدى):
ستتوقف أودي عن بيع موديلات A6 و A7 الجديدة في الولايات المتحدة لعطل في مستشعرات بعض المقاعد، كما ستقوم الصانعة الألمانية باستدعاء جميع سيارات A6 و A7 المطروحة في أمريكا من عام 2012 لعام 2018 لإجراء فحوصات.
المستشعر الذي قد يكون محل عطب يتكفل برصد ما إذا كان هناك راكب في المقعد، وفي حالة توقفه عن العمل، قد لا تقوم الوسائد الهوائية بالاستجابة عقب حادثة، وتوجد 139,249 سيارة إجمالية متعرضة لهذا العطب من أودي.
لا توجد أي إصابات أو حوادث ناتجة عن الأمر حتى الآن، كما نؤكد على أن موديلات A6 و A7 في الشرق الأوسط وباقي مناطق العالم خارج أمريكا لم تتعرض لهذا العطب ولن تقوم أودي باستدعائهم.