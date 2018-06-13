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العقوبات الأمريكية تلاحق طهران في المونديال

Time منذ سنة
Views 3637
العقوبات الأمريكية تلاحق طهران في المونديال

نواف السالم (صدى):
كشفت شركة الملابس الرياضية الأمريكية، نايكي، أمس الثلاثاء، عن رفضها منح المنتخب الإيراني الأحذية الخاصة به قبل يومين من انطلاق منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وأوضحت الشركة في بيانها الصحفي، " إن العقوبات التي فرضتها الحكومة الأمريكية على طهران تعني أنهم كشركة محلية لا تستطيع توفير أحذية للاعبي منتخب إيران خلال هذا التوقيت" .

وذكر البيان: " أنه وفقاً للحكومة الأمريكية؛ فإن أي كيان محلي ينتهك هذه العقوبات ضد إيران سيعرّض نفسه لغرامات كبيرة" .

ويُذكر أن إيران تخوض المونديال في المجموعة الثانية بجانب إسبانيا والبرتغال والمغرب .

وفي سياق متصل، كان قد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق الذي يقيد البرنامج النووي الإيراني، في الثامن من مايو الماضي، في الاستخدامات السلمية مقابل رفع العقوبات الغربية عنها.

وأكد ترامب إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران والشركات والكيانات التي تتعامل معها.

وجدير بالذكر، أن عدة شركات أوروبية كبرى مثل: (توتال، وإنجي، وإيرباص الفرنسية، وسيمنز الألمانية، وميرسك تانكرز الدنماركية، وغيرها) قررت استعدادها لمغادرة إيران، قبل تطبيق العقوبات الأمريكية.

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أحدث التعليقات

عبدالله
الاخ زائر، كورونا دخل الدول كلها، صالحها وطالحها، فبلاش من الشعارات العاطقية الباليه هذي. كل ما صار شيء طلع لك واحد قال لك هذا بسبب المعاصي، طيب الصين الملحدة بدأت تحاصر المرض وتوقفت اعداد المصابين فهل الصين تركوا العاصي؟ انا لا اشجع على ارتكاب المعاصي ولكن ارجو الاخذ بالأسباب العلمية وترك استخدام الشعارات العاطفية.
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد
الحمد لله على سلامتك ..
البرفسور حنس
كلها أمور عاديه تحدث بأي بيت فيه ساحر أو مسحور... المهم البسه عاديه ولاكنها مسكونه بشيطان خادم للساحره..لأن الجني اذا تشكل فإنك اذا لمست تلقاه فراغ وكنه دخان
Sh
انا مع ان تترك البنوك مشكورة فرصة لخيار العميل التاجيل او التبرع بقيمة القسط مساهمة لوزارة الصحة والدعم الصحي وتكون مرتبطة بابشر بحيث يظهر للرقابة كم المبالغ التي تبرع بها العملاء واقرو بذلك مساهمة منى مع بلدنا في ظل هذه الظروف أخبرنا وخير بلادنا واحد .. الوضع صعب و ياليت تكون مبادرة البنوك بجعل العميل صاحب قرار في المبادرة اما التأجيل أو استحقاق الدين بشرط المساهمه به لهذا الشهر لوزارة الصحة ودعمهم في مبادرة وطنية تحقق للجميع التألف ويكون ذلك عن طريق ابشر أو تحت مظلة الإمارة.. وهنا يبرز دور البنوك في رحمة العميل بالتأجيل ودور البنوك مع خدمة المجتمع بالتبرع والمساهمة للصحة بالمبلغ المقطوع لهذا الشهر لمن رغب المساهمة .. وفق الله الجميع وحفظ الله بلادنا من كل شر

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