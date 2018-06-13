العقوبات الأمريكية تلاحق طهران في المونديال

نواف السالم (صدى):

كشفت شركة الملابس الرياضية الأمريكية، نايكي، أمس الثلاثاء، عن رفضها منح المنتخب الإيراني الأحذية الخاصة به قبل يومين من انطلاق منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وأوضحت الشركة في بيانها الصحفي، " إن العقوبات التي فرضتها الحكومة الأمريكية على طهران تعني أنهم كشركة محلية لا تستطيع توفير أحذية للاعبي منتخب إيران خلال هذا التوقيت" .

وذكر البيان: " أنه وفقاً للحكومة الأمريكية؛ فإن أي كيان محلي ينتهك هذه العقوبات ضد إيران سيعرّض نفسه لغرامات كبيرة" .

ويُذكر أن إيران تخوض المونديال في المجموعة الثانية بجانب إسبانيا والبرتغال والمغرب .

وفي سياق متصل، كان قد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق الذي يقيد البرنامج النووي الإيراني، في الثامن من مايو الماضي، في الاستخدامات السلمية مقابل رفع العقوبات الغربية عنها.

وأكد ترامب إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران والشركات والكيانات التي تتعامل معها.

وجدير بالذكر، أن عدة شركات أوروبية كبرى مثل: (توتال، وإنجي، وإيرباص الفرنسية، وسيمنز الألمانية، وميرسك تانكرز الدنماركية، وغيرها) قررت استعدادها لمغادرة إيران، قبل تطبيق العقوبات الأمريكية.