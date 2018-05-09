نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

فوضى عارمة عقب انقلاب " صهريج شيكولاتة "

Time منذ سنة
Views 6128
Comment 16
فوضى عارمة عقب انقلاب " صهريج شيكولاتة "

وارسو (صدى):
تسبب انقلاب " صهريج " يحمل 12 طن من الشيكولاتة السائلة، اليوم " الأربعاء "، على الطريق السريع إيه 2 بين " فوجشنيا وسوبثا " بمنطقة جرابوشافو بولندا.

جاء ذلك عقب اصطدام " الشاحنة " بحاجز على الطريق، الأمر الذي أدى إنقلابها على جانبها وتسرب " الشيكولاتة " على الطريق الذي توقف تماما من الاتجاهين، وتم استدعاء قوات الشرطة وعمال الطوارئ.

ومن جانبها أكدت " الشرطة "، أن تنظيف الطريق سيحتاج إلى عدة ساعات قبل إعادة فتحه أمام حركة السيارات مرة أخرى، لافتة إلى أن "  سائق الصهريج " أُصيب بكسر في ذراعه ونُقل إلى المستشفى، وبينما لم يُصب أحد آخر بجراح.

وفى هذا السياق قال " مُصنّع الشيكولاتة" إن إزالتها من على الطريق أصعب من إزالة النفط لأنها تزال تدريجيا باستخدام ماء ساخن مضغوط، وأنه في بعض المناطق كانت الشيكولاتة كثيفة جدا لدرجة تطلبت جلب معدات ثقيلة لجرفها.

 

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

فيصل
عبداللطيف جميل شركه نصابه والله فاحذروا منها الله لايرزقهم ولايبارك فيهم ابتعدوا عن الشركه هاذي نصيحه لوجه الله
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
فيصل بن سليمان
امير ابن امير ابن ملك ابن ملك،يوتي الملك من يشاء وينزعة عن من يشاء،عز ي مال العز..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
عند الله خير
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
عند الله خير

أخر الأخبار

ميسي يظهر لأول مرة على أرض الملعب منذ أزمة كورونا
ميسي يظهر لأول مرة على أرض الملعب منذ أزمة كورونا
Time منذ 40 ثانية Views 1012
ثلاثة أمراء أبناء الأمير فيصل بن الحسين بالحجر الصحي
ثلاثة أمراء أبناء الأمير فيصل بن الحسين بالحجر الصحي
Time منذ دقيقة Views 1038
بالفيديو.. زوجان من فئة الصم يبتكران كمامة تسمح بقراءة حركة الشفاه
بالفيديو.. زوجان من فئة الصم يبتكران كمامة تسمح بقراءة حركة الشفاه
Time منذ 8 دقائق Views 91
دوري محلي في أوروبا يستأنف مبارياته غدًا
دوري محلي في أوروبا يستأنف مبارياته غدًا
Time منذ 8 دقائق Views 1205
المملكة تبدأ في تطبيق لائحة الحد من التجمعات
المملكة تبدأ في تطبيق لائحة الحد من التجمعات
Time منذ 10 دقائق Views 1283
النمر: في حالة تعرض الشخص للإدمان أو ارتجاج المخ يرى خيالات غير حقيقة
النمر: في حالة تعرض الشخص للإدمان أو ارتجاج المخ يرى خيالات غير حقيقة
Time منذ 16 دقيقة Views 1312
وفاة طالب مبتعث في لندن فجأة في نهار رمضان
وفاة طالب مبتعث في لندن فجأة في نهار رمضان
Time منذ 22 دقيقة Views 1331
«الأرصاد» تنبه من هطول أمطار رعدية على الباحة
«الأرصاد» تنبه من هطول أمطار رعدية على الباحة
Time منذ 26 دقيقة Views 1246
بالفيديو.. شاب يوثق لحظة مقتله
بالفيديو.. شاب يوثق لحظة مقتله
Time منذ 28 دقيقة Views 628
بالفيديو.. النقوش في كولورادو تؤكد ان أول من اكتشف أمريكا القبائل العربية
بالفيديو.. النقوش في كولورادو تؤكد ان أول من اكتشف أمريكا القبائل العربية
Time منذ 31 دقيقة Views 1400