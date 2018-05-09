بالصور.. تكريم طلاب ومعلمي إدارة تعليم " سراة عبيدة "

نايف العضياني (صدى):
تقيم مدرسة ربعي بن عامر في الربوعة حفل تكريم لطلابها ومعلميها والجهات المتعاونة معها خلال العام الدراسي المنصرم ، برعاية من رئيس مركز الربوعة أ.عبدالله بن خليل آل حدري وبحضور سعادة مدير التعليم بمحافظه سراه عبيده الدكتور/ ملفي بن عبدالرحمن العتيبي وعدد من مديري الأقسام بالإدارة.
وفي لفتة أبوية حانيه غير مستغربه على مدير تعليم سراةعبيدة الدكتور/ملفي بن عبدالرحمن العتيبي يقبل رأس أحد أبناءشهداءالوطن في الحد الجنوبي الشهيد سعيدزابن التليدي رحمه الله رحمة واسعة .
كان ذلك تكريم خاص لهذا الشبل من المدرسة ومكتب أباء بالربوعة.