بالصور.. تكريم طلاب ومعلمي إدارة تعليم " سراة عبيدة "

‏نايف العضياني (صدى):

تقيم مدرسة ربعي بن عامر في الربوعة حفل تكريم لطلابها ومعلميها والجهات المتعاونة معها خلال العام الدراسي المنصرم ، برعاية من رئيس مركز الربوعة أ.عبدالله بن خليل آل حدري وبحضور سعادة مدير التعليم بمحافظه سراه عبيده الدكتور/ ملفي بن عبدالرحمن العتيبي وعدد من مديري الأقسام بالإدارة.

‏‏وفي لفتة أبوية حانيه غير مستغربه على مدير تعليم ⁧‫سراةعبيدة‬⁩ ⁦‪الدكتور/ملفي بن عبدالرحمن العتيبي‬⁩ يقبل رأس أحد ⁧‫أبناءشهداءالوطن‬⁩ في ⁧‫الحد الجنوبي‬⁩ الشهيد ⁧‫سعيدزابن التليدي‬⁩ رحمه الله رحمة واسعة .

‏كان ذلك تكريم خاص لهذا الشبل من المدرسة ومكتب أباء بالربوعة.