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الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. تكريم طلاب ومعلمي إدارة تعليم " سراة عبيدة "

Time منذ سنتين
Views 1906
بالصور.. تكريم طلاب ومعلمي إدارة تعليم " سراة عبيدة "

‏نايف العضياني  (صدى):
تقيم مدرسة ربعي بن عامر في الربوعة حفل تكريم لطلابها ومعلميها والجهات المتعاونة معها خلال العام الدراسي المنصرم ، برعاية من رئيس مركز الربوعة أ.عبدالله بن خليل آل حدري وبحضور سعادة مدير التعليم بمحافظه سراه عبيده الدكتور/ ملفي بن عبدالرحمن العتيبي وعدد من مديري الأقسام بالإدارة.

‏‏وفي لفتة أبوية حانيه غير مستغربه على مدير تعليم ⁧‫سراةعبيدة‬⁩ ⁦‪الدكتور/ملفي بن عبدالرحمن العتيبي‬⁩ يقبل رأس أحد ⁧‫أبناءشهداءالوطن‬⁩ في ⁧‫الحد الجنوبي‬⁩ الشهيد ⁧‫سعيدزابن التليدي‬⁩ رحمه الله رحمة واسعة .

‏كان ذلك تكريم خاص لهذا الشبل من المدرسة ومكتب أباء بالربوعة.

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أحدث التعليقات

المليليح
طيب اكتب لاعب مغربي نضال زهير لو انه هلالي قلتوا اسم النادي واسم اللاعب حطيتوه عنوان رئيسي ليه زعلان
طاقية
قصدك ١٧٠ مليون يقول باقي في المحكمه وقبلها يقول مافيه ههههههههه
أبوسطام
مع احترامي وتقديري للجهه المسؤوله عن منع التجمعات في هذه المنطقه اقول لهم هذا التجمع خطر علينا ارجوكم امنعوهم فنحن ابناء البلد محبوسون في بيوتنا وهؤلاء هم من ينقل لنا المرض
خالد
والله الجواب باين من عنوانه سماجه وسخافه وابتذال ومحاوله اصحابك بالقوه وتكرار في الشخصيات والله اني حاولت ان اضحك ولو لاتفه الاسباب ولكني لم استطع حسفي على الدكتور الشمراني فهو وضع في المسلسل الخطاء فهو فنان قدير ولا يستحق هذا المكان.
أبوسطام
الحمد لله رب العالمين إن شا الله رفع الحظر عن المملكة قريبا ان شا الله .

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