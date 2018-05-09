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عضو شورى يفتح ملف إعادة تأهيل السدود.. وتساؤل عن هدر المياه

Time منذ سنتين
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عضو شورى يفتح ملف إعادة تأهيل السدود.. وتساؤل عن هدر المياه

علي القحطاني (صدى):
ناقش مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي ١٤٣٧ / ١٤٣٨، موجهين لها عدة انتقادات وتساؤلات حول دورها في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي من خلال الزراعة المستدامة.

وأشار عضو الشورى، الدكتور عبدالله العتيبي، إلى أهمية أن تبحث الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إيجاد كادر خاص للأطباء البيطريين؛ نظراً لأهمية أعمالهم ودورهم في الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية التي قد تنتقل للإنسان.

كما رأى عضو الشورى، الدكتور يوسف السعدون، عدم مناسبة الاستمرار في مبادرة الاستثمار الزراعي في الخارج، مشيراً إلى أن الشراء من مصدري الأغذية أكثر فعالية في تحقيق الأمن الغذائي مع تفعيل الخزن الاستراتيجي.

وطالب الدكتور عبدالله الحربي، أن تقوم وزارة البيئة والمياه والزراعة بالإسراع في استكمال مشروعات خفض منسوب المياه الجوفية في أحياء المدن الأكثر تضرراً .

ولاحظ اللواء علي العسيري، تعدد الجهات الحكومية التي تهتم بالعمل البيئي، داعياً إلى ضم كل ما يتعلق بالعمل البيئي في وزارة واحدة، مشيراً إلى أهمية إعادة تأهيل بعض السدود في مناطق المملكة .

وتساءل الأمير الدكتور خالد آل سعود، عن دور وزارة البيئة والمياه والزراعة في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي من خلال الزراعة المستدامة، مشيراً إلى أن هناك هدراً في المياه يجب الاستفادة منه في الزراعة .

 

المملكة
السدود
الشورى
البيئة
المياه
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أحدث التعليقات

هادي
القفاري ماقلت شي يحتاج الهجوم عليها بعض النساء يشتكون من ازواجهم وكانت تسخر من المشتكية وتقول الحياه تفاهم ومن الضروري تكون مطيعه لزوجها حتى تمشي الحياه هاكذا فهمه منها
هادي
اخبار التافهين مثل رهف وغيرها المفروض مثل صحيفتكم المحترمه لاينقلون ماذا تعمل او تقول
تركي
حادثه ليست غريبه في مصر /تحيا مصر
**""'سهم'""**😊
يالربع خدمات الجوازات تقدم عن طريق ابشر وانت مرتاح في بيتك
زائر
هههههههههه الطحالب والفقراوية يدخلون اسم الهلال عشان يقولون في الاخير وقع بدق خشوم ويسون جو بدل جو الطقطقة عليهم بالاسيوية صعبة قويه

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