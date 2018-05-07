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الأعداد السابقة للصحيفة

الإطاحة بباكستاني وأفغاني تخصصا بالسطو على الصيدليات والمحال التجارية

Time منذ سنة
Views 3929
Comment 2
الإطاحة بباكستاني وأفغاني تخصصا بالسطو على الصيدليات والمحال التجارية

سعيد العجل (صدى):
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه استكمالاً لما تبذله الأجهزة الأمنية من جهود في مكافحة جرائم السرقات والسلب ، وبناءً على نتائج الحصر والتحليل للأنماط والأساليب الإجرامية المشابهة.

فقد توفرت لدى الأجهزة الأمنية ممثلة بإدارة دوريات الأمن ومركز شرطة الحمراء وغرناطة معلومات عن وافدين يمتهنان السطو على الصيدليات والمحلات التجارية باستخدام المركبات المسروقة , وباتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير اللازمة وزرع المصادر السرية ورصد المواقع المحتملة ، تم - بفضل الله - القبض عليهما متلبسين بالجرم أثناء محاولتهما سلب إحدى الصيدليات بحي قرطبة شرق العاصمة الرياض (باكستاني وافغاني / في العقد الثاني من العمر ) وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما اقرا بارتكاب ستة عمليات سرقة من صيدليات وسلب مركبتين تحت التهديد بالسلاح , وجائت أقوالهما مطابقة لما هو مقيد في سجل البلاغات لدى عدد من مراكز الشرط , جرى ايقافهما وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لاكمال اللازم حسب الاختصاص .

وشرطه منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزاره الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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أحدث التعليقات

الشرقيه
أحمق سيارة لأ هيكل ولأ منظر خلفيتها تشبة خلفية القرد ٠٠
ابو محمد
ياهملااالي ياهلااله ، عقب الختزيره ضيع عقله وريااله ..
ابو محمد
احسنت يا اخ ابو خالد ، لا هنت .. .. نطقت درراً ، وألجمت هذا العاهر الداعر المتجاوز لكل القيم والشيم الإسلامية والإنسانيه .. بارك الله فيك ولا فض فوك .. آمين ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
👍👍👍
عبدالرحمن
ما دمر سوريا الا هذه الاشكال، الله يغفر لنا ويعفو عننا كنا ندعو لهم بالنصر وكنا نسميهم بالثوار وهم مجرمين قاتلهم الله.

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