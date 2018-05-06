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انطلاق حملة " منع بيع المضادات الحيوية " دون وصفة طبية في بيشة

Time منذ سنتين
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انطلاق حملة " منع بيع المضادات الحيوية " دون وصفة طبية في بيشة

أبها (صدى):
أعلنت الفرق الرقابية بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة التابعة لمنطقة عسير، اليوم الأحد، عن بدء المرحلة الرقابية ضمن حملة منع بيع المضادات الحيوية دون وصفة طبية.

وصرح علي آل بخيتان، المتحدث الرسمي بـ " صحة بيشة " أن الحملة تستمر لمدة 7 أيام، وتشمل صيدليات القطاع الخاص بمحافظات بيشة وبلقرن وتثليث والمراكز والقرى التابعة لها.

ويُذكر، أن وزارة الصحة أطلقت حملة قومية للرقابة على تنفيذ قرار منع بيع المضادات الحيوية دون وصفة طبية، والتزام الصيدليات الخاصة بعدم صرف المضادات الحيوية إلا بتوصية من طبيب مختص.

 

وزارة الصحة
بيشة
أدوية
رقابة
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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ...
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
هو فيه مثير للفتن وسفك الدماء غير طواغيت ايران ...
سلطان
ليس مرض بل هو سقوط في اوامر الشيطان .هل من سرق او زنا نقول مرض نفسي!! عندما نقول مرض نفسي كأننا نبرر هذه المعصية والعياذ با لله.
سلطان
ليس مرض بل هو سقوط في اوامر الشيطان .هل من سرق او زنا نقول مرض نفسي!! عندما نقول مرض نفسي كأننا نبرر هذه المعصية والعياذ با لله.

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