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الأعداد السابقة للصحيفة

ضبط أكثر من مليون مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

Time منذ سنة
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ضبط أكثر من مليون مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

نايف السالم (صدى):
أعلنت وزارة الداخلية، عن ضبط أكثر من مليون مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل في الحملات الأمنية المتشركة في مناطق المملكة، منذ بدء الحملة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم ضبط 778748 مخالفاً لنظام الإقامة، و87519 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و193521 مخالفاً لنظام العمل، كما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 15344 شخصاً.

وبيَّنت الوزارة، أن إجمالي ما تم ضبطهم من المحاولين التسلل إلى خارج المملكة بلغ 704 شخص، مضيفة أن إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم بلغ 1945 شخصاً.

وبلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 334 مواطناً، ووصل إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة إلى 11306 رجل، و1913 امرأة.

أما عن الأنظمة المنفذة في حق المخالفين، فقد تم تنفيذ عقوبة فورية على 193442 مخالفاً، وإحالة 149606 مخالفين للحصول على وثائق سفر، وإحالة 183461 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 271350 مخالفاً.

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد
الخبر مكركب ، الظاهر انه ترجمة قوقل ، واللي نقلها ماعرف ينسقها ..
ابو محمد
سبحان من انجاه ..
ابو محمد
كلام سليم ..
ابوبدر
وليه ما اكتفى بما صور واخذ رقم السيارة وابتعد عن السيارة ترى الواحد ما يعرف وش حالة السائق (يمكن يكون ماهو بوعيه) . يا حبايب اذا تعرضتوا لاي موقف مماثل لا توقف امام السيارة. خذ الرقم وبلغ. لانك بخالة مثل هذي راح يلحقك الغلط.
الأحساء
كم بقي بالعمر خلاف أخوأن ٧٠ عام مانقول غير أحمق أخوه 🌴

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