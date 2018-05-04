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بالفيديو.. طائرة تواجه أخرى فوق السحاب

Time منذ سنتين
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بالفيديو.. طائرة تواجه أخرى فوق السحاب

نورة الشهري (صدى):
وثَّق أحد الطيارين، في مقطع فيديو، مشهداً مهيباً لطائرته التي يقودها وهي تصطدم بظلها.

وأظهر المقطع، انعكاس ظل الطائرة في السحاب، واصطدامها به وكأنها تواجه طائرة أخرى وجهاً لوجه.

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السحاب
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زائر
ريان جلير هو شاب سعودي مراهق لا يتعدى عمره الثامنة عشر، وقد عرف وبرز على منصات مواقع التواصل الاجتماعي من خلال عدد متابعيه ، وقد بدأت خلافاته مع العديد من المشاهير لإعلانه بأن الاعلامية السعودية لجين عمران بأنها والدته، وقد صرحت لجين بأن هذا أمر كاذب وأن الشاب ريان لا يمدها بصلة بتات ا، حيث بدأت شهرته عندما أعلن عن طلب التبني، وذلك بسبب حدوث خلاف عائلي بينه وبين عائلته من خلال فيديوهات يتباكى بها . الحمد لله الذي عافانا مما ابتلي به وفضلنا على كثير من خلقه
ابو محمد 😎
اللهم ارفع عنا البلاء والوباء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
ابو محمد 😎
ممتاز ...
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ...
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ...

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