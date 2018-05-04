ضبط وافد ورفض رشوته.. تكريم رجل أمن بعسير

أبها (صدى):
تمكَّن أحد رجال الأمن في محافظة محايل عسير، من ضبط وافد عثر بحوزته على مبلغ 204 ألف و500 ريال، وقد حاول رشوته إلا أنه رفض، وقامت قيادات الدوريات الأمنية بالمحافظة بتكريمه.
وتفصيلاً، اشتبه رجل الأمن متعب الأسمري، في أحد السيارات التي طلب من سائقها التوقف، قبل أن يرفض الأخيرالأمر وهرب بالسيارة إلى داخل حي سكني.
وشهد الحي الذي هرب إليه الوافد، مطاردة قوية بينهما، انتهت باعتراض رجل الأمن للوافد وإيقافه، ومن ثم عثر بحوزته على المبلغ المذكور، إضافة إلى جوالين ومجوهرات.
وقدَّم الوافد، رشوة إلى رجل الأمن قدرها 100 ألف ريال، إلى أنه رفض وذكر ذلك في محضر الضبط الذي تم تحريره، وسلَّمه والمضبوطات إلى الشرطة.
من جانبه، أقدم المقدم يحيى عسيري، قائد الدوريات بالمحافظة على تكريم رجل الأمن، نظير إنجازه الأمني.