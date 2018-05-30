تراحم تدشن حملة " تفريج كربة " بالطائف.. و38 سجينا مفرج عنهم

عبدالعزيز القثامي (صدى):

دشنت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمحافظة الطائف مساء أمس حملة " تفريج كربة " , بحضور معالي محافظ الطائف الرئيس الفخري للجنة سعد بن مقبل الميموني، بفندق الطائف انتركونتننتال .

وفي بداية الحملة ألقى محافظ الطائف كلمة استعرض فيها أهداف الحملة ورؤيتها ورسالتها، من خلال تقديم الدعم المادي والإسهام في الإفراج السجناء من الحق الخاص من النزلاء، ولَمِّ شملهم بأسرهم في هذا الشهر الفضيل وعيد الفطر السعيد، بتقديم الدعم المادي للنزلاء المتعثرين في سداد المطالبات المالية المترتبة بحقهم بموجب قرارات شرعية نهائية لتسهيل إجراءات الإفراج عنهم.

ودعا رجال الأعمال والموسرين من فاعلي الخير من داخل المحافظة وخارجها للتفاعل مع الحملة، متطلعاً إلى مساهمة فاعلة من الجميع.

عقب ذلك ألقى المدير التنفيذي للجنة تراحم بالطائف شادي الحارثي ، كلمة أكد خلالها أن «تفريج كربة» تأتي تعزيزًا لمبدأ التكافل الاجتماعي سعيًا لإطلاق المتعثرين , مقدماً الشكر للمشاركين في تنفيذ الحملة من الجهات الحكومية والأهلية ولكل من أسهم في دعم الحملة وتفريج كرب السجناء وإدخال الفرح والسرور عليهم وعلى أسرهم.

بعدها شاهد الحضور عرضًا عن لجنة «تراحم» بالطائف .

ودشنت الحملة بتبرعات من أهالي منطقة مكة المكرمة ومحافظة الطائف بلغت قرابة 2 مليون ريال، فيما بلغ عدد المفرج عنهم من سجناء المطالبات المالية 38 سجيناً .