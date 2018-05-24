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مستشفى عسير المركزي يحصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي

Time منذ سنتين
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مستشفى عسير المركزي يحصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي

محمد بن طحيطح (صدى):
حصل مستشفى عسير المركزي على شهادة الإعتماد من المركز السعودي لإعتماد المنشآت الصحية( CBAHI ) ، وذلك بعد اجتيازه لعملية الإعتماد التي تمت من خلال زيارة فريق الإعتماد من المركز السعودي ، حيث استمرت لمدة ٣ أيام قام خلالها ٧ مقيمين معتمدين بالمجلس بمراجعة كافة الوثائق ولقاء عدد من منسوبي المستشفى والتحقق من تطبيقه للمعايير الوطنية للمستشفيات وتوفير بيئة صحية آمنة في عدد من التخصصات شملت ، الإدارة والجودة والمعايير الطبية والتمريض والمختبر والصيدلية ومكافحة العدوى والسلامة وإدارة المرافق .

الجدير بالذكر ، أن عملية اعتماد المنشآت الصحية هي عملية للتقييم تتضمن إجراءه بشكل صارم وشفاف وشامل من قبل هيئة اعتماد مستقلة ؛ حيث يخضع مرفق الرعاية الصحية لأنظمته وعملياته وأدائه على يد مراجعين ومقيمين أكفاء للتأكد من كونها تجري على نحو يلبي المعايير الوطنية .

ويمثل الإعتماد إعترافاً عاماً بتحقيق مرفق الرعاية الصحية مستوىً مرضياً من الإلتزام بتطبيق معايير الإعتماد .

عسير
مستشفى عسير المركزي
محلي
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