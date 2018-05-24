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الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. الكشف عن " مرسيدس AMG E53 2019 " في أمريكا بقوة 396 حصان

Time منذ سنة
Views 4589
بالصور.. الكشف عن " مرسيدس AMG E53 2019 " في أمريكا بقوة 396 حصان

متابعات (صدى):
أعلنت شركة السيارات العالمية مرسيدس ، استعدادها لتقديم موديلها " AMG E53 2019 " لتتوفر في الولايات المتحدة في نهاية عام 2018 لتنضم للنسخ الكوبيه والكابروليه من السيارة.

وستحمل السيارة محرك سعة 3 لتر سداسي الاسطوانات بشاحن توربيني مع خاصية EQ Boost ونظام دفع كلي ومكابح أكبر في الحجم وتجهيزات عديدة تشمل مقاعد AMG Performance وتطعيمات من ألياف الكربون.

ومقارنة بموديل E43 بقوة 396 حصان, فالموديل الجديد E 53 تأتي بقوة 429 حصان بينما عزم الدوران يظل واحد في السيارتين بواقع 520 نيوتن متر. وبفضل ناقل الحركة الأوتوماتيك من 9 سرعات ونظام الدفع الكلي 4Matic المعدل من AMG ، فالسيارة قادرة على التسارع من الثبات الى 100 كم في الساعة في 4.4 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 209 كمساعة بباقة AMG Driver.

وتتميز E53 عن باقي موديلات E-Class بغطاء محرك جديد ومخارج عادم مزدوجة كرومية عالية اللمعان ومشتت جديد وعجلات ألومنيوم AMG قياس 20 بوصة اختيارية بخمسة أذرع.

وفي الداخل تأتي السيارة بمقاعد AMG Performance بفرش AMG وتطعيمات من ألياف الكربون ومقصورة رقمية واضاءة داخلية محيطية ومقاعد بخواص التبريد والتدفئة .

ومن أهم مزايا السيارة عجلة القيادة AMG Performance الجديدة بفرش جلدي نابا وأزرار حساسة للمس .

 

 

 

 

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أحدث التعليقات

abdul
الذين هللوا وكبّروا واشادوا بأن اغراق السوق العالمي بالذهب الاسود السعودي بأسعار بخس من المحلّلين والإسترتيجيين المنافقين مفروض يُقبَض عليهم ويحاكموا بنشر معلومات كاذبة ومضلّلة والضحك علي ذقون الناس.
ابو فهد
يارجال اذا على حسبتك أهداف ماجد اكثرررر من بطولات الزعيق حتى يوما هذا مع انه معتزل من سنين وبرضووو حتى يومنا هو اكثر هداف من عدد الأهداف حتى يوما هذا أنت وفريقك لي بطولاته نادك والمشيقح ونادك والمراعي والخطوط السعودي وش نتكلم وش نقول
بلبل البحر
رحم الله الشيخ علي جابر
صالح كلامك صح
للسائل حق وإن اتاكم على فرس... هذا فيما معنى حديقه صلوات الله وسلامه عليه وقال تعالى. (واما السائل فلاتنهر) الضحى. فمااخرجهم إلا الحاجه والعوز فإن استطعت فتصدق وإن لم تسطع فأدعوا لهم وانصرف ولاتكون كأصحاب الايه ٢٤ من سورة القلم.
زائر
من أسم العائلة واضح انك نصراوي !! الظاهر انك بعيد عن الرياضة السعودية !!

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