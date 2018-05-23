إعصار بحر العرب يؤثر بمنخفض جوي على الرياض

محمد السعران (صدى):
أفاد حكيم العامري بتحول العاصفة إلى إعصار من الدرجة الأولى و الموقع تختلف في قياس السرعة و متوقع يصل إلى الدرجة 3 و لا يستبعد 4 الوجه بإذن الله إلى عمان يبلغ و هو منخفض عميق الأفلاج و الحوطة و الرياض و تتجه رطوبته غرب إلى جنوب المدينة و تربة حتى شرق الطائف و الباحة والله اعلم.
كما أعلن أ.د. عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، على حسابه على منصة التواصل الاجتماعي “ تويتر ” أن “ الأمطار الغزيرة جداً والمتوقع أن يجلبها ماكونو مكونو إلى سواحل عمان و اليمن تتزامن مع سرعة رياح عاتية قد تبلغ نحو 240كلم في الساعة، ناهيك عن ارتفاع الأمواج وهيجان البحر، إذا من المتوقع أن تتطور الحالة إلى إعصار موجع، والسلطات العمانية تتأهب، ولجان الطوارئ اليمينة تجتمع ” .