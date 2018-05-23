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إعصار بحر العرب يؤثر بمنخفض جوي على الرياض

Time منذ سنتين
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إعصار بحر العرب يؤثر بمنخفض جوي على الرياض

محمد السعران (صدى):
أفاد حكيم العامري بتحول العاصفة إلى إعصار من الدرجة الأولى و الموقع تختلف في قياس السرعة و متوقع يصل إلى الدرجة 3 و لا يستبعد 4 الوجه بإذن الله إلى عمان يبلغ و هو منخفض عميق الأفلاج و الحوطة و الرياض و تتجه رطوبته غرب إلى جنوب المدينة و تربة حتى شرق الطائف و الباحة والله اعلم.

كما أعلن أ.د. عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، على حسابه على منصة التواصل الاجتماعي “ تويتر ” أن “ الأمطار الغزيرة جداً والمتوقع أن يجلبها ماكونو مكونو إلى سواحل عمان و اليمن تتزامن مع سرعة رياح عاتية قد تبلغ نحو 240كلم في الساعة، ناهيك عن ارتفاع الأمواج وهيجان البحر، إذا من المتوقع أن تتطور الحالة إلى إعصار موجع، والسلطات العمانية تتأهب، ولجان الطوارئ اليمينة تجتمع ” .

الرياض
إعصار
بحر العرب
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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
كتلة الذرة ومضاعفاتها العددية المحددة بالوحدة المغناطيسية المرتبطة بثقل المركز النووي وحجم وحدة الذرة في المجموع المغناطيسي هي قلب الأسد ريتشارد وهي نيلسون القائد بالنسبة للبريطانيين، ونحو ذلك في فرنسا هي نابليون بونابارت.
مصطفى زيتون
الله يقويكم اروهم العين الحمرا
مصطفى زيتون
الحمد لله على نعمه الاسلام شعب عايش كشريعه الغاب
د محمد ماجد بخش
مهما تضمنت الكتلة من الذرات حول بعضها البعض فإن بلغت عنان الأوقية في وحدتها المغناطيسية الأولية فإن حيز فراغها المشتمل على كتلتها هو ما يمثل ويحدد الدرجات المغناطيسية الممثلة بوحدات تمثيل بناء العنصر المركزي المتفرع كالشجرة والأغصان والفروع وفروع الفروع تلك الوحدات التي تتعامل بها لتمثيل جميع الحالات هي وحدات مغناطيسية في كل وحدة ثقل عنصر بنائية ممثلة وحدات ثابتة تنوب عن تمثيل درجات الثقل وتعود فتتعادل مع الفراغ لتنزل بالعدد الممثل إلى الغلاف المغناطيسي المشترك الممثل لذرة المركز ووحدة المجموع معا من خلال العدديين النسبيين الممثلين للفارق المغناطيسي من 1-7 وحتى 8 أو يزيد وقبل كل ذلك ومعه حالة الصفر. اتحتاج هذه النتيجة وتساوي تضحياتي حتى 1427 حيث رهنت أرضا منحني إياها خادم الحرمين الملك فهد بتوفيق الله لمعالي د غازي القصيبي الذي تحدث في شأن المنحة وقربها لتكون أرضا في الواقع المعلق بسبب هذا البحث الموفق ولله الحمد.والذي بدأ حقيقة منذ عام 1404 للهجرة.
د محمد ماجد بخش
هذا يا حسرة على العلم وعلى البحث وعلى التضحيات وهذا حق له ولغيره ومن أقتنع وساهم ، أحدهم ساهم ثم طلب قطع العلاقة وأحدهم دعمني وقال لا عاد أشوف وجهك والعلم رهينة صار بين الحياة والموت مثل قمة شرودنجر تلك ،ولكن في مثل هذه الظروف لا تقولوا: لماذا نوبل العلوم حكرا على من يعمل في جامعات الغرب.

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