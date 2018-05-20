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" العدل " توضح حالات طلب السجين لتعويض ومدة توقيف المتهم

Time منذ سنة
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" العدل " توضح حالات طلب السجين لتعويض ومدة توقيف المتهم

علي القحطاني (صدى):
أوضحت مصادر بوزارة العدل أن السجين يحق له طلب تعويض إذا أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيدًا، أو إذا طالت مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة، لافتة إلى أن المسؤول عن تعويضه هي الجهة المتضرر منها سواء وزارة العدل أو الجهات ذات العلاقة بالقضية.

وعلى جانب آخر، كشف المتحدث الرسمي لوزارة العدل منصور القفاري، عن مدة توقيف المتهم داخل السجن، قائلًا أنها لا تتجاوز 180 يومًا من تاريخ القبض عليه وبعدها تتم محاكمته أو الإفراج عنه.

وقال " القفاري " أن هذه المدة محددة وفق نظام الإجراءات الجزائية، مؤكدًا أن القضاء يهتم بقضايا السجناء ويعطيها الأولوية في الإنجاز والإنهاء لدى المحاكم، مشددًا على ضرورة الأخذ بالاعتبار أن بعض القضايا يستوجب نظرها بعض الإجراءات، كتوقيف الحكم على طلب شهادة أو رأي خبرة فنية أو تحليل مواد عينية وهي أسباب خارجة عن إرادة المحكمة.

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت خدمة المحاكمات عن بعد، وذلك لتسريع محاكمة السجناء وإنهاء قضاياهم واختصارًا للوقت والجهد؛ حيث أنها تتم بوضع كاميرات مخصصة في السجون والمحاكم وربطهما عبر دوائر تلفزيونية ذات جودة عالية لعقد جلسات المحاكمة، كما يجرى قبل البدء بالمحاكمة التحقق من هوية السجين عبر البصمة الإلكترونية المربوطة مع مركز المعلومات الوطني.

 

وزارة العدل
السجين
حالات التعويض
توقيف المتهم
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أحدث التعليقات

شاكر العبدلي
يلا يا ابن جدعان ادرس رواتب موظفي الهيئة العامة للزكاة والدخل وهذه الهيئة تحت اشرافك وانت رئيس مجلس ادارتها وتعرف كم رواتبهم فهناك مبالغة كبيرة في رواتبهم التي تصل الى خمسة أضعاف رواتب موظفي الخدمة المدنية بالاضافة إلى بدلات السكن والعلاج والاعاشة والبونص
زائر
لنضمن أننا ليس لدينا إفراط في الرواتب >> صح النوم اللحين صحيتوا وتبغون تتاكدون ما عندكم افراط في الرواتب .. اجل نادي الصقور والابل والترفية ودفع مبالغ كبيرة عشان السوبر الاسباني والايطالي ومناسبات كثير لا تغني ولا تقدم شي
ابو محمد 😎
الله يكفينا شره ..
ابو محمد 😎
هذي ضريبة الفايروس القاتل ..
ابو صالح
محتاج إعانة لتسديد الديوان التي علي حتى لو مبلغ بسيط حيث اني محتاج مساعدتكم لي يفك ضيقتي ويفرج عني كربتي لاني في امس الحاجة إلى المساعدة لسداد بعض الدين الذي علي

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