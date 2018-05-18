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الأعداد السابقة للصحيفة

7 مشروعات جديدة لزيادة التوطين والاعتماد على الأيدي الوطنية

Time منذ سنة
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7 مشروعات جديدة لزيادة التوطين والاعتماد على الأيدي الوطنية

عادل الحربي (صدى):
تعتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تنفيذ 7 مشروعات جديدة؛ لزيادة التوطين في سوق العمل، والاعتماد على الأيدي الوطنية.

حيث تسعى الوزارة إلى تطوير آلية الاستقدام من أجل الاعتماد على الأيدي الوطنية بدلًا من الاستقدام، وإتاحة الفرص العملية أمام المواطنين والمواطنات في مختلف المجالات المهنية والحرفية، ومنع الانكشاف المعني بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة

وتشمل المشاريع الـ7 توفير الحوافز اللازمة لدخول سوق العمل، وتقديم الأنشطة التدريبية التي توائم متطلبات سوق العمل وتشجيع العمل عن بعد.

وتتمثل المشروعات التي تعمل عليها الوزارة في التالي " تصميم مشروعات انتاجية للراغبين في ممارسة المهن الحرة، تطوير آليات الاستقدام للاعتماد على السوق المحلي، تطوير آليات وقنوات التوظيف، توفير الحوافز اللازمة لدخول سوق العمل، تقديم الأنشطة التدريبية التي توائم متطلبات سوق العمل، تشجيع العمل عن بعد، وتشجيع العمل بالدوام الجزئي " .

 

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أحدث التعليقات

استغفرالله
الله يجزاك خير ياشيخ لكن المشكله ان الشعب الخين طرد من بيوت الله اذا ذهب المسلم للمسجد كانه رايح يسرق ايعمل عمل يخل بامن الوطن كيف ندعي وبيوت من يدعي مقفله وحتى صلاة الجمعه حرمنا منها هل هذا من باب التضرع الى الله هل هذا يعتبر مخافه من الله بينماء بعض فروع البنوك والسوبرماركت بمافيه العثيم وبنده ولاسواق الكبيره تعمل طوال النهار هل هذه المحلات والبنوك معصومه من الوباء او بس الوباء محصر على من يدخل بيوت الله يصلى ويدعي ويتظرع الى ربه برفع البلاء وزالة الفتن عناء لكن الشكوي الله وانا الى لله وانا ليه راجعون اللهم رفع عناء البلاء وفتح لنا بيوتك ولاتحرمنا فضلك ورحمتك يارحم الرحمين
🍵عندما يغيب المساء ☕
هههههههههههههههههههههههه ما ودي اقول الله يقويك ويطول بعموك ياكارونا لأن فيه ناس ما لهم ذنب حرام اخرج أشياء ما يعلم بها هذا غربلهم وأخرج برهم من حصا هم
ع. س. ع
احسن خفضوها رواتب فلكية كذب في كذب ويستحسن توزع على من يستفيد منهم المجتمع والوطن وهم قطاع الجيش حامين الحدود رجال الأمن حامين الأمن والأمان وأخيراً منسوبي وزارة الصحة بسبب جائحة كورونا وهم من يحمينا بعد الله صحياً اما اللاعبين فشف حتى المصطلح لاعبين يعني يلعبون وليس منهم فائدة طبعاً انا لا أخص نادي بعينة ابدأ مع ان لي ميول لأحد الأندية ولكني ارى انة لم يعد منهم فائدة نهائياً ولم ولم يستفيد منهم الوطن والمواطن ولو تلغى جميع الألعاب والأندية على الأقل لمدة سنتين ويوجة دخلها للبلد فهو افظل وأنفع والله ولي التوفيق
سبحان الله
أعوان بشار الله لا يرحمه مثل أعوان الشيطان
ع. س. ع
كويس لابو قريع

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