7 مشروعات جديدة لزيادة التوطين والاعتماد على الأيدي الوطنية

عادل الحربي (صدى):

تعتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تنفيذ 7 مشروعات جديدة؛ لزيادة التوطين في سوق العمل، والاعتماد على الأيدي الوطنية.

حيث تسعى الوزارة إلى تطوير آلية الاستقدام من أجل الاعتماد على الأيدي الوطنية بدلًا من الاستقدام، وإتاحة الفرص العملية أمام المواطنين والمواطنات في مختلف المجالات المهنية والحرفية، ومنع الانكشاف المعني بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة

وتشمل المشاريع الـ7 توفير الحوافز اللازمة لدخول سوق العمل، وتقديم الأنشطة التدريبية التي توائم متطلبات سوق العمل وتشجيع العمل عن بعد.

وتتمثل المشروعات التي تعمل عليها الوزارة في التالي " تصميم مشروعات انتاجية للراغبين في ممارسة المهن الحرة، تطوير آليات الاستقدام للاعتماد على السوق المحلي، تطوير آليات وقنوات التوظيف، توفير الحوافز اللازمة لدخول سوق العمل، تقديم الأنشطة التدريبية التي توائم متطلبات سوق العمل، تشجيع العمل عن بعد، وتشجيع العمل بالدوام الجزئي " .