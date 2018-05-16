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بالفيديو .. نجاح حملة عتق السجين " بندر القحطاني " في جمع 50 مليون ريال

Time منذ سنة
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بالفيديو .. نجاح حملة عتق السجين " بندر القحطاني " في جمع 50 مليون ريال

نايف السالم (صدى):
كشفت حملة عتق رقبة السجين بندر مبارك القحطاني، التي تم إطلاقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام، عن نجاحها في جمع قيمة الدية المطلوبة وقدرها 50 مليون ريال .

وصرح حمود الشيباني المسؤول على حساب الحملة عبر حسابه بموقع التدوين الصغير " تويتر " ، مساء اليوم الثلاثاء : " ألف مبروك لبندر، وألف مبروك لقحطان.. الحمد الله على اكتمال الدية ".

ومن جانبه، عبر والد السجين بندر عن سعادته وامتنانه لكل من ساهم في عتق رقبة ابنه وإطلاق سراحه.

ويُذكر أن الحملة دشنها مجموعة مواطنين، منذ نحو 10 أيام، في حي المزاحمية بغرب الرياض، لجمع مبلغ الدية، وعتق رقبة السجين بندر القحطاني، التي اشترطها ولي دم القتيل " صلاح خلف ".

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50 مليون ريال
بندر القحطاني
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أحدث التعليقات

شاكر العبدلي
يلا يا ابن جدعان ادرس رواتب موظفي الهيئة العامة للزكاة والدخل وهذه الهيئة تحت اشرافك وانت رئيس مجلس ادارتها وتعرف كم رواتبهم فهناك مبالغة كبيرة في رواتبهم التي تصل الى خمسة أضعاف رواتب موظفي الخدمة المدنية بالاضافة إلى بدلات السكن والعلاج والاعاشة والبونص
زائر
لنضمن أننا ليس لدينا إفراط في الرواتب >> صح النوم اللحين صحيتوا وتبغون تتاكدون ما عندكم افراط في الرواتب .. اجل نادي الصقور والابل والترفية ودفع مبالغ كبيرة عشان السوبر الاسباني والايطالي ومناسبات كثير لا تغني ولا تقدم شي
ابو محمد 😎
الله يكفينا شره ..
ابو محمد 😎
هذي ضريبة الفايروس القاتل ..
ابو صالح
محتاج إعانة لتسديد الديوان التي علي حتى لو مبلغ بسيط حيث اني محتاج مساعدتكم لي يفك ضيقتي ويفرج عني كربتي لاني في امس الحاجة إلى المساعدة لسداد بعض الدين الذي علي

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