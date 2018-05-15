المملكة وعمان يحتفلان بتوحد أول أيام رمضان بشكل خاص

حمود العنزي (صدى):

احتفى المواطنون، اليوم الثلاثاء، بتجمع الأمة الإسلامية والعربية على صيام أول أيام شهر رمضان المبارك، ليكن عام استثنائي تتبارك به الأمة الإسلامية بتوحد أول يوم في رمضان.

حيث أعلنت كلًا من المملكة ومصر والبحرين والكويت والأردن والإمارات والوقف السني في كلًا من لبنان والعراق، اليوم الثلاثاء، أن غدًا الأربعاء هو المكمل للثلاثين من شعبان والخميس 17/5 أول أيام شهر رمضان المبارك.

ودشن المغردون على مواقع التوصال الاجتماعي " تويتر " ، وسم " #السعوديه و عمان بيصومون مع بعض " ، محتلفين بهذه المناسبة الغير اعتيادية على الأمة الإسلامية، ففي الأعوام السابقة كانت تختلف مواعيد أول أيام رمضان بين الدول العربية.

واحتفل المواطنون بتجمع المملكة وعمان بشكل خاص في أول أيام رمضان لهذا العام، مشيدين بالشعب العماني عبر الوسم، ليقابلهم الشعب العماني بالتهاني والإشادة.

وأشاد " غسان " بالشعب العماني، قائلًا " اشهد بالله أن أهل عمان ألطف ناس بعمري ما تعرفت على عماني إلا وطيبهّ وأخلاق وش خليتوا لغيركم؟ ".

وقال " نايف " : " اعز من يصومون معنا والله على العين والراس شعب السلطنة الحبيب وشهر مبارك عليكم وتقبل الله صيامكم وقياكم يارب ".

وقابل " خلفان " عماني الجنسية ترحيب وإشادة المواطنين ببلاده بالحب والاحترام، مغردًا " عدة مرّات صُمنا نحن والأشقاء بالمملكة العربية السعودية في توقيتٍ واحد، نعم قد نختلف في بعض السنوات وهذا لا يعني بأن الإختلاف عن قصد، ولكنه اجتهاد في الرؤية من عدمها، حفظ الله البلدين وجميع بلاد المسلمين، وكل عام والجميع بألف خير ".

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