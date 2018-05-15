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الأعداد السابقة للصحيفة

المملكة وعمان يحتفلان بتوحد أول أيام رمضان بشكل خاص

Time منذ سنة
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المملكة وعمان يحتفلان بتوحد أول أيام رمضان بشكل خاص

حمود العنزي (صدى):
احتفى المواطنون، اليوم الثلاثاء، بتجمع الأمة الإسلامية والعربية على صيام أول أيام شهر رمضان المبارك، ليكن عام استثنائي تتبارك به الأمة الإسلامية بتوحد أول يوم في رمضان.

حيث أعلنت كلًا من المملكة ومصر والبحرين والكويت والأردن والإمارات والوقف السني في كلًا من لبنان والعراق، اليوم الثلاثاء، أن غدًا الأربعاء هو المكمل للثلاثين من شعبان والخميس 17/5 أول أيام شهر رمضان المبارك.

ودشن المغردون على مواقع التوصال الاجتماعي " تويتر " ، وسم " #السعوديه و عمان بيصومون مع بعض " ، محتلفين بهذه المناسبة الغير اعتيادية على الأمة الإسلامية، ففي الأعوام السابقة كانت تختلف مواعيد أول أيام رمضان بين الدول العربية.

واحتفل المواطنون بتجمع المملكة وعمان بشكل خاص في أول أيام رمضان لهذا العام، مشيدين بالشعب العماني عبر الوسم، ليقابلهم الشعب العماني بالتهاني والإشادة.

وأشاد " غسان " بالشعب العماني، قائلًا " اشهد بالله أن أهل عمان ألطف ناس بعمري ما تعرفت على عماني إلا وطيبهّ وأخلاق وش خليتوا لغيركم؟ ".

وقال " نايف " : " اعز من يصومون معنا والله على العين والراس شعب السلطنة الحبيب وشهر مبارك عليكم وتقبل الله صيامكم وقياكم يارب ".

وقابل " خلفان " عماني الجنسية ترحيب وإشادة المواطنين ببلاده بالحب والاحترام، مغردًا " عدة مرّات صُمنا نحن والأشقاء بالمملكة العربية السعودية في توقيتٍ واحد، نعم قد نختلف في بعض السنوات وهذا لا يعني بأن الإختلاف عن قصد، ولكنه اجتهاد في الرؤية من عدمها، حفظ الله البلدين وجميع بلاد المسلمين، وكل عام والجميع بألف خير ".

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أحدث التعليقات

ام رحيل
قرار صائب جدا ..لابد ان يكون الطفل مؤهل لدخول صف اول ابتدائي فلايعني انه التحق الفصل الثاني انه مؤهل ....شكر وزير التعليم
أمنة إبراهيم
إحدى الأخوات ممن عانين في تدريس ابنتها التي ادخلتها تجاوز تقترح فتح فصول خاصة بفئة التجاوز تختلف المهارات المتابعات فيها عن مهارات الطلاب المكتملين لأن هناك مهارات في المرحلة فوق مستوى تفكير الطلاب المكتملين فما بالكم بطلاب فئة التجاوز
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
أمنة إبراهيم
نعلم أن مرحلة التجاوز تميل للعب في هذه الفترة أكثر من التعلم فنمط التعليم المتبع في المرحلة الابتدائية يختلف عن نمط التدريس في رياض الأطفال ومن خلال خبرتي المتواضعة لاحظت تأقلم الأطفال المكتملين للسن القانونية مع نظام المرحلة الابتدائية في وقت قصير بينما الطفل الذي في سن التجاوز لا زال يتخبط في محاولته الوصول للتأقلم وهذا ما لاحظته على إحدى طالبات لم تدخل معنا في أجواء الدراسة إلا في أخر ٣ أسابيع من الفصل الدراسي الأول بدأت تلتزم بالأنظمة والقوانين تلتفت للدرس وتشارك وتجيب عن الأسئلة بإجابات جيدة وغيرها كثير من الأمثلة بالرغم من أن زميلاتها تخطين مراحل كثيرة بالرغم من أن الطالبة مستوى ذكائها جيد جدا إلا أن الأجواء لم تتأقلم معها رغم ما بذل من محفزات ومكافأت للملتزمات بالقوانين والأنظمة من قبل المعلمة

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