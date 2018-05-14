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الأعداد السابقة للصحيفة

صور جديدة من قصف إسرائيل على سوريا

Time منذ سنة
Views 3563
Comment 7
صور جديدة من قصف إسرائيل على سوريا

دمشق (صدى):
استعرض جيش الاحتلال الصهيوني، صورًا لقصف إسرائيل لعدد من المواقع في سوريا خلال الأسبوع الماضي.

وأظهرت الصور التي نشرها جيش الاحتلال الأضرار التي لحقت في مطار العاصمة السورية دمشق إثر الضربات، حيث بينت المطار قبل وبعد القصف.

وعلقت وسائل إعلام إسرائيلة على هذه الصورة، موضحه أن الحرس الثوري الإيراني يتخذ من الغرفة الزجاجية أو ما يعرف بالـ "The Glasshouse" في المطار، مقرًا لخلية تعمل تحت إمرة الجنرال الإيراني حسين كاني للإشراف على العمليات بالقرب من الحدود مع إسرائيل.

وكانت وجهت إسرائيل في الـ10 من مايو الماضي، ضربات على عدد من المواقع في سوريا، ردًا على إطلاق صواريخ نسبتها إلى إيران، والتي استهدفت هضبة الجولان المحتلة دون إحداث أي خسائر أو وصولها إلى الداخل الإسرائيلي.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هذا الاهبل يعتبر عدو للبلاد والعباد والمفروض يتم اطلاق النار عليه قبل ان ينشر المرض بين الناس
عدو الخونة
ايي ياعيب الشوووم باطل وينن اولاد لخالوووو اخوان واخوات الماما ولو كلياتهن وكل حبابين النظيم معاهن بيتسابئوا عليك اي موووو سعودييييية
ابو عمار
انت حره يا هند فيما تلبسين اذا كنت مقتنعه بما تفعلين فلا تردي على من ينتقدك وكما تعلمين ان ارضاء الناس غاية لا تدرك
برق امصحا
وقالوا الحالات في تناقص بسبب العزل المنزلي وحظر التجول....اليوم رقم مهوووول.....الله يشفي كل مريض ويرحمنا برحمته
برنس
ياحظهم استمتعوا

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