صور جديدة من قصف إسرائيل على سوريا

دمشق (صدى):

استعرض جيش الاحتلال الصهيوني، صورًا لقصف إسرائيل لعدد من المواقع في سوريا خلال الأسبوع الماضي.

وأظهرت الصور التي نشرها جيش الاحتلال الأضرار التي لحقت في مطار العاصمة السورية دمشق إثر الضربات، حيث بينت المطار قبل وبعد القصف.

وعلقت وسائل إعلام إسرائيلة على هذه الصورة، موضحه أن الحرس الثوري الإيراني يتخذ من الغرفة الزجاجية أو ما يعرف بالـ "The Glasshouse" في المطار، مقرًا لخلية تعمل تحت إمرة الجنرال الإيراني حسين كاني للإشراف على العمليات بالقرب من الحدود مع إسرائيل.

وكانت وجهت إسرائيل في الـ10 من مايو الماضي، ضربات على عدد من المواقع في سوريا، ردًا على إطلاق صواريخ نسبتها إلى إيران، والتي استهدفت هضبة الجولان المحتلة دون إحداث أي خسائر أو وصولها إلى الداخل الإسرائيلي.

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