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125 مليون يورو من " الحمدين " للجماعات الإرهابية مقابل تفجير أوروبا

Time منذ سنتين
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125 مليون يورو من " الحمدين " للجماعات الإرهابية مقابل تفجير أوروبا

فهد بن عبدالله (صدى):
استمرارًا للمسلسل الإرهابي الذي تعرضه إمارة الإرهاب القطرية على مرئى ومسمع من المجتمع العربي والدولي.. كشف تقرير المركز الأوروبي لدراسة مكافحة الإرهاب، عن الدور القطري في دعم وتمويل الإرهاب في أوروبا، حيث أزاح التقرير الستار عن الجماعات الإرهابية التي تدعمها قطر في أوروبا، الأمر الذي أسفر عن وقوع العديد من الأعمال الإرهابية في القارة العجوز.

حيث فضح التقرير الأوروبي، دعم الحمدين للتنظيمات الإرهابية في أوروبا بـ125 مليون يورو ثمنًا للقيام بممارستهم الإرهابية التي تهدف لتفجير أوروبا، مشيرًا إلى أن المتطرفون يستخدمون وسائل عديدة للحصول على التمويل القطري، منها إقامة مشاريع استثمارية سواء كانت فعلية أو افتراضية، ولكنها تتلقى الدعم من الحكومة والشركات القطرية.

ومن جانبه، أكد رئيس لجنة مكافحة الإرهاب بالبرلمان البلجيكي، على ضخ قطر مبلغ 125 يورو لممارسي الأعمال الإرهابية في أوروبا، مشيرًا إلى أن هذه الأموال قُدمت تحت بنود مختلفة أهمها دعم مؤسسات " إخوانية " ، والتي تعد ذراع قطر الممتد لتخريب أوروبا.

وحذر أوجوست هاننج، مدير الاستخبارات الألمانية السابق، من المنح التي تقدمها المؤسسات القطرية للإخوان، في حين كشف ريتشارد بورتشيل، مدير الأبحاث في مركز " تريندز " ببروكسل، عن الدليل القاطع لتمويل قطر والحمدين لتلك التنظيمات الإرهابية، قائلًا: " لدينا وثائق لا تقبل الشك حول دعم الدوحة للعمليات الإرهابية في أوروبا " .

جاء ذلك تتابعًا للممارسات الغاشمة التي يقوم بها النظام السياسي المتعفن في الدوحة، وفي مقدمته تنظيم الحمدين، رأس الأفعى القطرية التي تضخ سُمها في الجسد العربي، بل امتد للعالم أجمع، ولم تترك فرصة في دعم الإرهاب وتمويله إلا واستغلتها، ضاربة بعروبتها عرض الحائط، حتى أصبحت هي العدو الأكبر للدول العربية.

قطر
الإخوان
أوروبا
تنظيمات إرهابية
تنظيم الحمدين
عربي ودولي
إمارة الإرهاب
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