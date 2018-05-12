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الأعداد السابقة للصحيفة

سامي الجابر يحسمها من لشبونه: جورجي خيسوس مدربا للهلال

Time منذ سنة
Views 9907
سامي الجابر يحسمها من لشبونه: جورجي خيسوس مدربا للهلال

خالد يحي (صدى):
يبدو ان سامي الجابر رئيس نادي الهلال يسير على الطريق الصحيح في مفاوضاته مع البرتغالي جورجي خيسوس ليشرف على الفريق فنيا الموسم المقبل. وبحسب مصادر مطلعه اوضحت ان الاطراف وصلت لنقطة اتفاق مع إشتراط تاجيل الاعلان الى نهاية الموسم الكروي في البرتغال.

من جهتها اكدت وسائل اعلام برتغالية ان مدرب لشبونه جورجي خوسيس يعيش اخر ايامه مع الفريق البرتغالي واضافت الصحف ان العلاقة بين رئيس نادي لشبونة وبين المدرب جيسوس متوترة بسبب انتقادات له في أوقات سابقة وهي المدخل الوحيد الذي قد يتمكن من خلاله نادي الهلال من الحصول على توقيع خيسوس، أيضًا ذكرت الصحيفة أن خيسوس يستلم راتب 6 مليون يورو سنويًا هو الأكبر لمدرب في البرتغال. ومما دعم موقف سامي في مفاوضاته مع المدرب هو الجانب المالي حيث لن يضطر المدرب لدفع اكثر من مليوني يورو سنويا تمثل ضرائب سنويه.

بقي الاشارة ان المدرب تبقى في عقده موسم قادم لكنه في تصريحات سبقت المباراه السابقه للشبونه قال ان مسالة بقاءه ليست موكده وانه لن يغادر الا بموافقة ناديه.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
الحمدلله على سلامته بس ماله داعي يسوي فيها واعظ وهو ما يتعظ من اللي قبله. هذا يسمونه تبجح ويحسب انه بطل الحين. الموضوع ماهو شيء بسيط ومر بحياته وجالس يحكيه للناس. الموضوع هذا فيه استهتار واستخفاف وجاي يسوي واعظ حضرته. قمة التبجح هذا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة
عابر سبيل
الله يشافيها معتله نفسيا ادعوا لها بالشفاء
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
اكيد بيذبح ... عليه بالعافيه لان كثرت الحمام على البيوت مؤذي جدا .. ومن يطالب بالقبض عليه حرام عليكم الرجال ما يصيد في المحميه البريه علاما بانه فات موسم صيد الضبان السنه هاذي .. الله يعين
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
اللهم لاتبلانا ولا تبلابنا

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