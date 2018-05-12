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الأعداد السابقة للصحيفة

تفاصيل ضبط نحو مليون و100 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

Time منذ سنة
Views 3543
تفاصيل ضبط نحو مليون و100 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

نايف السالم (صدى):
نشرت وزارة الداخلية، اليوم السبت، بياناً عن الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وأوضحت أن عدد المخالفين الذين تم ضبطهم في الحملات الأمنية المشتركة في كافة المناطق، بلغ حتى الآن 1098042 مخالفًا، منهم 809321 مخالف لنظام الإقامة، و89962 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و198759 مخالفًا لنظام الهمل.

وأشارت إلى أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة بلغ 15839 شخصًا، بالإضافة إلى ضبط 734 شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وبلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، 1999 شخصًا، منهم 341 مواطنًا.

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد
الخبر مكركب ، الظاهر انه ترجمة قوقل ، واللي نقلها ماعرف ينسقها ..
ابو محمد
سبحان من انجاه ..
ابو محمد
كلام سليم ..
ابوبدر
وليه ما اكتفى بما صور واخذ رقم السيارة وابتعد عن السيارة ترى الواحد ما يعرف وش حالة السائق (يمكن يكون ماهو بوعيه) . يا حبايب اذا تعرضتوا لاي موقف مماثل لا توقف امام السيارة. خذ الرقم وبلغ. لانك بخالة مثل هذي راح يلحقك الغلط.
الأحساء
كم بقي بالعمر خلاف أخوأن ٧٠ عام مانقول غير أحمق أخوه 🌴

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