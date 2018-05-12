تفاصيل ضبط نحو مليون و100 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

نايف السالم (صدى):

نشرت وزارة الداخلية، اليوم السبت، بياناً عن الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وأوضحت أن عدد المخالفين الذين تم ضبطهم في الحملات الأمنية المشتركة في كافة المناطق، بلغ حتى الآن 1098042 مخالفًا، منهم 809321 مخالف لنظام الإقامة، و89962 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و198759 مخالفًا لنظام الهمل.

وأشارت إلى أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة بلغ 15839 شخصًا، بالإضافة إلى ضبط 734 شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وبلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، 1999 شخصًا، منهم 341 مواطنًا.