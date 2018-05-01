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الأعداد السابقة للصحيفة

" الموساد الإسرائيلي " يكشف عن طريقة سرقته وثائق البرنامج النووي الإيراني

Time منذ سنة
Views 5296
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" الموساد الإسرائيلي " يكشف عن طريقة سرقته وثائق البرنامج النووي الإيراني

القدس المحتلة (صدى):
صرح مسؤول إسرائيلي، بأن عملاء الموساد الإسرائيلي، قاموا بسرقة وثائق إيرانية خاصة بالبرنامج النووي لإيران، من أحد المستودعات المهجورة.

واكتشف عملاء الموساد الإسرائيلي في فبراير 2016، في منطقة " شوراباد " جنوب طهران، أحد المستودعات المهجورة وتم إخضاعه للمراقبة الدقيقةـ حتى تأكد الأفراد أن الموقع يُعد الأكثر سريًا.

وأوضح " الموساد " أن هذا المستودع يستخدم لتخزين ملف الأسلحة النووية الإيرانية، حيث تم وضع خطة محكمة وتمت عملية اقتحام المستودع، وقاموا بالاستيلاء على الوثائق الأصلية وتهربيها إلى إسرائيل في ذات الليلة.

ووفقًا لما تم العثور عليه بالمستودع، فإن عدد الوثائق يبلغ 55 ألف وثيقة و183 قرصًا مضغوطًا لبرنامج إيران النووي السري، حيث تستمر إيران في توسيع نطاق صواريخها ذات القدرة النووية.

 

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أحدث التعليقات

مرعي
ياحظكم يا اهل الباحه
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تمام👍
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فيفا من المناطق الي تمنيت أسكن وأستقر فيها جمييييييييلة جدآ 😍😍😍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
فيفا من المناطق الي تمنيت أسكن وأستقر فيها جمييييييييلة جدآ 😍😍😍

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