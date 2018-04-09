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بالفيديو والصور.. " التجارة " تنفذ حملة على محلات أبو ريالين

Time منذ سنة
Views 6638
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بالفيديو والصور.. " التجارة " تنفذ حملة على محلات أبو ريالين

سعيد العجل (صدى):
بدأت وزارة التجارة والاستثمار اليوم تنفيذ مداهمات ميدانية واسعة على منافذ وموزعي السلع والمنتجات بمحال بيع البضائع المخفضة (ابوريالين و 5 ريال و 10 ريال) بهدف ضبط السلع والمنتجات المخالفة وإحالة المنشآت المخالفة إلى النيابة العامة والتي بدورها ستقوم بإحالتهم إلى الجهات القضائية لإصدار العقوبات النظامية وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

وشملت الجولات الرقابية لـ " التجارة " كافة مناطق ومحافظات المملكة حيث تعد هذه الحملة الأضخم والأكبر في تاريخ الوزارة على منافذ بيع البضائع المخفضة.

وعملت الوزارة قبل بدء تنفيذ الحملة الرقابية وفق خطة محكمة للرصد والتحري لتتبع مصادر السلع المقلدة والمغشوشة والمخالفة للمواصفات والمقاييس المعتمدة، وكذلك العمل وفق أسلوب " المستهلك الخفي " الذي يتسوق من هذه المحال بقصد اثبات مصادر السلع والمنتجات المعروضة.

كما عملت الفرق الميدانية للوزارة من خلال إداراتها الرقابية بجميع مناطق المملكة على جمع المعلومات والتقصي لضبط المنتجات المخالفة عبر استخدام الدليل الاجرائي للمراقبين والذي يشتمل على المواصفات الخاصة بالمنتجات والسلع في الأسواق.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار على عدم التهاون في التصدي للمنشآت التي تعرض أي سلع مقلدة أو مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات، وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر مركز البلاغات بالوزارة على الرقم " 1900 " ، أو عبر تطبيق " بلاغ تجاري " ، أو التقدم ببلاغاتهم عبر الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

 

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله المستعان
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله المستعان
محمد جاسم
انا ميكانيكي سيارات وعندي 3 طرق مختلفه عن بعض ومن غير هذه الطريقة المليئة بالمتاعب والعثرات المهم الحمدلله بفيد نفسي وبفيد غيري
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله لايبلانا
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله المستعان

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