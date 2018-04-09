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توقيع اتفاقية مع وزيرة الثقافة الفرنسية لإنشاء دار للأوبرا وأوركسترا

Time منذ سنتين
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توقيع اتفاقية مع وزيرة الثقافة الفرنسية لإنشاء دار للأوبرا وأوركسترا

عادل الحربي (صدى):
قام وزير الثقافة والإعلام عواد بن صالح العواد، اليوم الإثنين، بتوقيع مذكرات تفاهم مع وزيرة الثقافة الفرنسية، تركز على " الأدب، والموسيقى، والفنون، وصناعة الأفلام " ، بالإضافة لتوقيع اتفاقية؛ لإنشاء أوركسترا ودار للأوبرا.

يجدر الإشارة إلى أن العاصمة الفرنسية " باريس " ، تحتضن خلال الفترة من 9 وحتي 11 إبريل، فعاليات " الأيام الثقافية السعودية " ، التي تنظمها الهيئة العامة للثقافة، وتشمل برنامجًا ثقافيًا وفنيًا، على مدى ثلاثة أيام؛ بهدف تسليط الضوء، على المشهد الثقافي والفني في المملكة.

يُذكر أن هذه الفعاليات، التي تنظمها الهيئة، تحت عنوان " كُلي " ، تشمل تتضم مجموعة من الأنماط الفنية المتنوعة والأنشطة الثقافية المختلفة، بما في ذلك العروض السينمائية والجلسات الحوارية، التي تعقد بحضور الفنانين والمخرجين.

المملكة
باريس
وزارة الثقافة والإعلام
أوركسترا
محلي
صناعة الأفلام
دار للأوبرا
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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
لاتحاتي يخوي ابو محمد 😎 . ام القبــعات ناويه لــها نــيه ســوده . بس ام القبعات ذكيه وتخـطط لها على نار هاديـه . إذا الله عطانا عمر راح تشوف إن كلامي صحيح . بس أخــاف إن ام القبــعات تقـــعد على كرسيها . وإحــنا نروح عند رب العــالمــين سبــحانه .
عبير محمد
اتوقع ان هذا العامل سوف يظهر هذه الضريبه و يكتسب هذه الضريبه من خلال هذا المواطن المسكين
عبير محمد
اتوقع ان هذا العامل سوف يظهر هذه الضريبه و يكتسب هذه الضريبه من خلال هذا المواطن المسكين
ابو عمار
غريبه شلون طلع على الشجره
ابو محمد 😎
ربنا يريد بنا خير ...

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