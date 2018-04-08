الاتصالات السعودية تعلن وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة للرجال والنساء، لحمَلة درجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على اسم:

– مهندس تخطيط شبكات عدد (وظيفتين).

– مهندس تصميم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

– فني أول تخطيط شبكات عدد (وظيفتين).

– محلل أول الموازنة.

– محلل أول الأعمال.

– محلل أول تسويق.

– محلل أول تسويق (للنساء).

– أخصائي العلامات التجارية (للنساء).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 أبريل 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 إبريل 2018م.

ولفتت الشركة، إلى أنه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول من (هنــا) .