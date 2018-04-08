الاتصالات السعودية تعلن وظائف شاغرة للجنسين

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على اسم:
– مهندس تخطيط شبكات عدد (وظيفتين).
– مهندس تصميم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.
– فني أول تخطيط شبكات عدد (وظيفتين).
– محلل أول الموازنة.
– محلل أول الأعمال.
– محلل أول تسويق.
– محلل أول تسويق (للنساء).
– أخصائي العلامات التجارية (للنساء).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 أبريل 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 إبريل 2018م.
ولفتت الشركة، إلى أنه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول من (هنــا) .