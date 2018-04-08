نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

الاتصالات السعودية تعلن وظائف شاغرة للجنسين

Time منذ سنة
Views 6164
Comment 1
الاتصالات السعودية تعلن وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة للرجال والنساء، لحمَلة درجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على اسم:

– مهندس تخطيط شبكات عدد (وظيفتين).

– مهندس تصميم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

– فني أول تخطيط شبكات عدد (وظيفتين).

– محلل أول الموازنة.

– محلل أول الأعمال.

– محلل أول تسويق.

– محلل أول تسويق (للنساء).

– أخصائي العلامات التجارية (للنساء).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 أبريل 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 إبريل 2018م.

ولفتت الشركة، إلى أنه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول من (هنــا) .

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد
اللهم آمين ..
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يرحمه ان كان مسلم ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان كل هذا حب في البيض
محمد
اللهم اشفي كل مريض
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يازين الصوره

أخر الأخبار

التعليم الجامعي يكشف آلية تحليل درجات الطلاب
التعليم الجامعي يكشف آلية تحليل درجات الطلاب
Time منذ 15 ثانية Views 1002
معاقبة حظر التجول في افريقيا
معاقبة حظر التجول في افريقيا
Time منذ 42 ثانية Views 91
جابت العيد مرتين في القيادة
جابت العيد مرتين في القيادة
Time منذ دقيقتين Views 123
الصين معد يهمهم الكورونا !
الصين معد يهمهم الكورونا !
Time منذ دقيقتين Views 120
فرحة مواطن رُزق بمولودة بعد 30 عامًا وسمّاها "وطن" (فيديو)
فرحة مواطن رُزق بمولودة بعد 30 عامًا وسمّاها "وطن" (فيديو)
Time منذ 3 دقائق Views 1098
بالفيديو.. الفاشينيستا موديل روز تسير غضب متابعيها أثناء ممارستها الرياضة مع شاب
بالفيديو.. الفاشينيستا موديل روز تسير غضب متابعيها أثناء ممارستها الرياضة مع شاب
Time منذ 5 دقائق Views 155
فلكي يكشف موعد بداية شهر رمضان
فلكي يكشف موعد بداية شهر رمضان
Time منذ 10 دقائق Views 1476
وفاة مُسن أصيب بالعدوى مرتين
وفاة مُسن أصيب بالعدوى مرتين
Time منذ 10 دقائق Views 350
الاحتجاجات تضرب صفوف الفصائل المدعومة من تركيا بشمال سوريا
الاحتجاجات تضرب صفوف الفصائل المدعومة من تركيا بشمال سوريا
Time منذ 19 دقيقة Views 1240
الاتصالات المتكاملة تطرح وظائف هندسية جديدة
الاتصالات المتكاملة تطرح وظائف هندسية جديدة
Time منذ 21 دقيقة Views 1260