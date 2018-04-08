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أبرزها تطبيق " القيمة المضافة " .. أسباب تراجع المشتريات بالمملكة

Time منذ سنة
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أبرزها تطبيق " القيمة المضافة " .. أسباب تراجع المشتريات بالمملكة

عادل الحربي (صدى):
كشف عدد من المختصين في مجال الاقتصاد، عن الأسباب التي أدت إلى تراجع المشتريات في نقاط البيع بالمملكة من قبل المستهلكين، وذلك في غضون الأسابيع القليلة الماضية، والتي كان أبرزها تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

حيث أرجع اقتصاديون أسباب تراجع المشتريات بالمملكة لعدة أسباب، تضمنت مغادرة عدد من العمالة الوافدة المملكة، و إغلاق بعض الأسواق أبوابها من أجل التصحيح والتوطين، فضلًا عن تنامي ثقافة تخفيض الاستهلاك تزامنًا مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأوضح الاقتصاديون، أن ضريبة القيمة المضافة قد أسهمت في تعديل السلوكيات الشرائية للمستهلكين بشكل فعلي، وذلك من خلال تقليص الكماليات والاقتصار على السلع الأساسية فقط، لافتين إلى أن انخفاض المبيعات في نقاط البيع أمر إيجابي يعكس المرحلة التصحيحية التي يمر بها الاقتصاد بالمملكة.

فيما أشار خبراء الاقتصاد، إلى أن تأثير هذا التقليص في الشراء على الأسواق سيكون محدودًا بفترة معينة، وذلك قبل قيام جهات البيع باتباع سياسات جديدة تتناسب مع مستوى الشراء للمستهلكين.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
وين كان ذي الكرعان مشبحاً بها
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
وين كان ذي الكرعان مشبحاً بها
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله لايبلانا ولا يبلابنا ولا يسخط

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