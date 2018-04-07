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الأعداد السابقة للصحيفة

باحثون يكتشفون طريقة جديدة لحماية مرضى السكري من فقدان البصر

Time منذ سنتين
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باحثون يكتشفون طريقة جديدة لحماية مرضى السكري من فقدان البصر

نورة الشهري (صدى):
تمكن باحثون من جامعة ولاية ميتشغان من الوصول إلى حقائق جديدة عن الكيفية التي تتأثر بها عيون المصاب بالسكري، من شأنها أن تفتح الباب أمام علاجات تحمي المرضى من فقدان البصر.

ويعتبر مرض اعتلال الشبكية السكري من المضاعفات التي تهدد بالعمى في حالة عدم التمكن من ضبط نسبة السكر بالدم.

ووجد الباحثون أن نوعاً من الدهون يوجد في العيون يمكن أن يحمي الشبكية من نزيف الأوعية الدموية الدقيقة الذي يحدث مع ارتفاع نسبة السكر بالدم وعدم القدرة على ضبطه.

وقالت جوليا بوسك المشرفة على الأبحاث: ترتبط الأوعية الدموية في الشبكية وثيقاً فيما بينما بواسطة ما يسّمى التقاطعات الضيقة، وهي جزء من الحاجز الدموي للشبكية، وقد تبين أن نوعاً من الدهون يوجد في العيون يمكن أن يقوم بتقوية هذه الحواجز ويمنع تسرب الدم، وبالتالي يحول دون الإصابة باعتلال الشبكية السكري.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة يهنيكم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الخبر مُعاد
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
**""'سهم'""**
هذي هيا السيادة التي يتشدقون بها حكام قطر ...طبعا حكام بالاسم فقط والادارة لتركيا وايران
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان

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