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الأعداد السابقة للصحيفة

تفاصيل الاتفاق على عقد موحد للعمالة المنزلية الإثيوبية

Time منذ سنتين
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تفاصيل الاتفاق على عقد موحد للعمالة المنزلية الإثيوبية

حمود العنزي (صدى):
قام وزير العمل علي الغفيص، ونظيره الإثيوبي عبدالفتاح عبدالله، بتوقيع اتفاقية لتعزيز التعاون في استقدام العمالة المنزلية،وتم الاتفاق على عقد موحد للعمالة المنزلية، يقضي بضرورة تدريب العمالة قبل القدوم، وضمان عدم عودة المبعدين.

ويشترط الاتفاق قيام الجانب الإثيوبي باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أن العمالة مؤهلة ولائقة طبيًا ومجتازة للمعايير اللازمة للعمل بالمملكة، وتسهيل سفرها إلى المملكة خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ الموافقة على عقد العمل.

وألا تكون العمالة المرشحة من أصحاب السوابق الجنائية، وأن تكون مدربة في معاهد متخصصة وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة وطبيعة عقد العمل وشروطه.

ويتضمن الاتفاق تسهيل فتح حساب مصرفي، والتزام العمالة بضوابط المملكة، وحظر خصم أية تكاليف تتعلق بالاستقدام أو التوظيف من راتب العامل المنزلي، أو فرض استقطاع للرواتب دون إذنه.

وشمل الاتفاق التزام المملكة بأن يكون توظيف العمالة المنزلية وفقًا للقواعد المعمول بها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق أصحاب العمل والعمالة المنزلية، والتأكد من تنفيذ عقد العمل، والسعي لإنشاء آلية لتقديم المساعدة على مدار 24 ساعة للعمالة، وتسهيل تسوية النزاعات التعاقدية أمام الجهات المختصة.

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أحدث التعليقات

استغفرالله
الله يجزاك خير ياشيخ لكن المشكله ان الشعب الخين طرد من بيوت الله اذا ذهب المسلم للمسجد كانه رايح يسرق ايعمل عمل يخل بامن الوطن كيف ندعي وبيوت من يدعي مقفله وحتى صلاة الجمعه حرمنا منها هل هذا من باب التضرع الى الله هل هذا يعتبر مخافه من الله بينماء بعض فروع البنوك والسوبرماركت بمافيه العثيم وبنده ولاسواق الكبيره تعمل طوال النهار هل هذه المحلات والبنوك معصومه من الوباء او بس الوباء محصر على من يدخل بيوت الله يصلى ويدعي ويتظرع الى ربه برفع البلاء وزالة الفتن عناء لكن الشكوي الله وانا الى لله وانا ليه راجعون اللهم رفع عناء البلاء وفتح لنا بيوتك ولاتحرمنا فضلك ورحمتك يارحم الرحمين
🍵عندما يغيب المساء ☕
هههههههههههههههههههههههه ما ودي اقول الله يقويك ويطول بعموك ياكارونا لأن فيه ناس ما لهم ذنب حرام اخرج أشياء ما يعلم بها هذا غربلهم وأخرج برهم من حصا هم
ع. س. ع
احسن خفضوها رواتب فلكية كذب في كذب ويستحسن توزع على من يستفيد منهم المجتمع والوطن وهم قطاع الجيش حامين الحدود رجال الأمن حامين الأمن والأمان وأخيراً منسوبي وزارة الصحة بسبب جائحة كورونا وهم من يحمينا بعد الله صحياً اما اللاعبين فشف حتى المصطلح لاعبين يعني يلعبون وليس منهم فائدة طبعاً انا لا أخص نادي بعينة ابدأ مع ان لي ميول لأحد الأندية ولكني ارى انة لم يعد منهم فائدة نهائياً ولم ولم يستفيد منهم الوطن والمواطن ولو تلغى جميع الألعاب والأندية على الأقل لمدة سنتين ويوجة دخلها للبلد فهو افظل وأنفع والله ولي التوفيق
سبحان الله
أعوان بشار الله لا يرحمه مثل أعوان الشيطان
ع. س. ع
كويس لابو قريع

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