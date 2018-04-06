غدًا.. الخدمة المدنية تعلن إعلان أسماء المدعوات لمطابقة بياناتهن

نايف السالم (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية حمد المنيف، أنه سيتم يوم غد السبت الإعلان عن أسماء المدعوات لمطابقة بياناتهن من المتقدمات على الوظائف الإدارية وذلك اعتبارا من صباح الأحد القادم.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية عبر حسابة الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " ، أنه سيتم يوم غدٍ الإعلان عن أسماء المدعوين لمطابقة بياناتهم وذلك كبدلاء عن الذين لم يطابقوا بياناتهم اعتبارا من الأحد.