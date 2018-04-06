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الأعداد السابقة للصحيفة

غدًا.. الخدمة المدنية تعلن إعلان أسماء المدعوات لمطابقة بياناتهن

Time منذ سنة
Views 3613
غدًا.. الخدمة المدنية تعلن إعلان أسماء المدعوات لمطابقة بياناتهن

نايف السالم (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية حمد المنيف، أنه سيتم يوم غد السبت الإعلان عن أسماء المدعوات لمطابقة بياناتهن من المتقدمات على الوظائف الإدارية وذلك اعتبارا من صباح الأحد القادم.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية عبر حسابة الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " ، أنه سيتم يوم غدٍ الإعلان عن أسماء المدعوين لمطابقة بياناتهم وذلك كبدلاء عن الذين لم يطابقوا بياناتهم اعتبارا من الأحد.

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أحدث التعليقات

ع ل
اللهم ارنا فيه عجليب قدرتك وجعله عبره لمن خلفه وكل انسان ظلل عباده قبل فترة كان يتكبر وايدعوالي الحفلات والنحلل ويقول الي ماهو عاجبه يجلس في بيته اللهم ارنيه علي السرير الابيض الايصتطيع الحركة
الغابه
ألأهم البنوك لأ تسرقنا ولا تلطشنا ولأ محتاجين لتأجيل أقساطهم بركة ربك موجودة بالموجود وكل مايسرة الله مبارك الله لنافيه إن مع العسر يسرا ..
الرمح
هذه حركة مقرفة
ابوبدر
عليكم من الله انتي واياه ما تستحقون من الله.
غييييوووورررر
من الدور 25 وفقط كسور سبحان الله سبحان من بيده ملكوت كل شي

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