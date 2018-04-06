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" العمل " تضبط " 908192 " مخالفًا لأنظمة الإقامة

Time منذ سنتين
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" العمل " تضبط " 908192 " مخالفًا لأنظمة الإقامة

عادل الحربي (صدى):
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ حتى نهاية يوم الخميس 19 / 7 / 1439هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة عن النتائج التالية: -

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة (908192) مخالفاً، منهم (657528) مخالفاً لنظام الإقامة، و(174444) مخالفاً لنظام العمل، و(76220) مخالفاً لنظام أمن الحدود.

ثانياً : بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (13072) شخصاً، ( 59 % ) منهم يمنيو الجنسية، و ( 39 %) إثيوبيو الجنسية، و(2 % ) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (603) أشخاص لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثاً : بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (1710) أشخاص.

رابعـاً : بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (277) مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (254) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (23) سعودياً.

خامساً : بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (12610) وافدين مخالفين ، منهم (10429) رجلاً، و (2181) امرأة.

سادساً : تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (167206) مخالفين، وإحالة (128667) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (152882) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (228808) مخالفين.

 

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مخالفاً
العمل
أنظمة الإقامة
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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
والعقرب كمان يخليها ملساء😂 ونضره😉😊😂😂
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههه طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههه طيب

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