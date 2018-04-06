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مروان خوري ويارا وشمعة حمدان يحيون حفلات الشهر الحالي بالمملكة

Time منذ سنتين
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مروان خوري ويارا وشمعة حمدان يحيون حفلات الشهر الحالي بالمملكة

نايف السالم (صدى):
كشفت الفنانة اللبنانية يارا عن إحيائها حفل نسائي للسيدات في المملكة ، في 15 إبريل الحالي في أحد الفنادق بمدينة جدة ، بمشاركة الفنانة الإماراتية شمعة حمدان .

يٌشار إلى أن هذه ستكون الحفلة الأولى ليارا وشمعة ، كما سيُحيي لأول مرة الفنان اللبناني مروان خوري حفلة الجمعة المقبلة 13 إبريل الحالي ، في مدينة الملك عبدالله الأقتصادية .

حيث غرد مروان خوري عبر صفحته الشخصية بموقع تويتر ، " يسرّني أن أعلن لكل المحبين في المملكة العربية السعودية عن حفلتي الاولى في المملكة الجمعة 13 أبريل في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية " .

 

المملكة
حفل
الفنانة يارا
الفنان مروان خوري
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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
السبيعي
هلا بالعالميه الحسناء انشهد انك روعه وعالميه الله يسعدك
ابو محمد
يا جماعة قولو الحمد لله الرقم في نزول خلوكم اجابيين لا تكونون سلبيين فتمرضو
ابو محمد 😎
الله يشفيكي وكل مريض .. آمين ..
مغرد
يعني ضاقت عليكم الدنيا تشوه بصري السيارات التالف معبي الشوارع ولا لقيتوا الا غرفت المسكين شوهت نطركم

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