تركيا توقف زوجة موظف تركي قتل 4 من زملائه

أنقرة (صدى):

قامت السلطات التركية، بإيقاف زوجة موظف تركي، قتل أربعة من زملائه، في إطلاق نار في جامعة " عثمان غازي " ، بمدينة " أسكي شهير " في غرب تركيا.

وأسفر الحادث أيضًا، عن قتل نائب عميد الجامعة وأمينها العام، واثنان من الأساتذة الجامعيين، وذلك وفقًا لما اعلنته جامعة " عثمان غازي " في بيان.

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلديريم، مساء الخميس: " لن يتم تجاهل أي تفاصيل، في التحقيقات الجارية حول الحادث " .

يجدر الإشارة إلى أن المشتبه به، في إطلاق النار، باحث يعمل في كلية التعليم في الجامعة، وقد اعتقلته السلطات، وهو يحاول الفرار من موقع الحادث، وهو يخضع حاليًا، لتحقيقات الشرطة، كما توفيت زوجة المشتبه به.

يُذكر أن حوادث إطلاق النار، التي تنجم عادة عن شجارات، تتطور إلى عنف شائعة نسبيًا في تركيا، لكن من النادر أن يحدث ذلك في حرم جامعة.