نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

تركيا توقف زوجة موظف تركي قتل 4 من زملائه

Time منذ سنتين
Views 2971
تركيا توقف زوجة موظف تركي قتل 4 من زملائه

أنقرة (صدى):
قامت السلطات التركية، بإيقاف زوجة موظف تركي، قتل أربعة من زملائه، في إطلاق نار في جامعة " عثمان غازي " ، بمدينة " أسكي شهير " في غرب تركيا.

وأسفر الحادث أيضًا، عن قتل نائب عميد الجامعة وأمينها العام، واثنان من الأساتذة الجامعيين، وذلك وفقًا لما اعلنته جامعة " عثمان غازي " في بيان.

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلديريم، مساء الخميس: " لن يتم تجاهل أي تفاصيل، في التحقيقات الجارية حول الحادث " .

يجدر الإشارة إلى أن المشتبه به، في إطلاق النار، باحث يعمل في كلية التعليم في الجامعة، وقد اعتقلته السلطات، وهو يحاول الفرار من موقع الحادث، وهو يخضع حاليًا، لتحقيقات الشرطة، كما توفيت زوجة المشتبه به.

يُذكر أن حوادث إطلاق النار، التي تنجم عادة عن شجارات، تتطور إلى عنف شائعة نسبيًا في تركيا، لكن من النادر أن يحدث ذلك في حرم جامعة.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

مرعي
ياحظكم يا اهل الباحه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تمام👍
ثابت
الحمد لله ان شاء الله تنزل أسعار السيارات وجميع السلع
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
فيفا من المناطق الي تمنيت أسكن وأستقر فيها جمييييييييلة جدآ 😍😍😍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
فيفا من المناطق الي تمنيت أسكن وأستقر فيها جمييييييييلة جدآ 😍😍😍

أخر الأخبار

بالفيديو.. استقبال مبهر لممرض مصري بعد تعافيه من كورونا
بالفيديو.. استقبال مبهر لممرض مصري بعد تعافيه من كورونا
Time منذ 6 دقائق Views 84
تفاصيل جديدة حول تقنية «أبل» لتتبع مصابي الفيروس التاجي
تفاصيل جديدة حول تقنية «أبل» لتتبع مصابي الفيروس التاجي
Time منذ 6 دقائق Views 1149
النفط يرتفع بعد اتفاق تاريخي لخفض الانتاج
النفط يرتفع بعد اتفاق تاريخي لخفض الانتاج
Time منذ 9 دقائق Views 1201
الكفاح القابضة توفر وظائف هندسية وإدارية
الكفاح القابضة توفر وظائف هندسية وإدارية
Time منذ 23 دقيقة Views 1296
«المسند»‏: سحب «السمحاق» رقيقة وليس لها ظلًا
«المسند»‏: سحب «السمحاق» رقيقة وليس لها ظلًا
Time منذ 25 دقيقة Views 1316
بالفيديو.. مشاجرة جماعية تحول سكن عمال لحلبة مصارعة
بالفيديو.. مشاجرة جماعية تحول سكن عمال لحلبة مصارعة
Time منذ 34 دقيقة Views 502
أسعار الذهب تتراجع بفعل جني الأرباح
أسعار الذهب تتراجع بفعل جني الأرباح
Time منذ 36 دقيقة Views 1347
التدريب التقني يدعم أكثر من 90 ألف متدرب ومتدربة بأجهزة كمبيوتر محمول وأجهزة لوحية
التدريب التقني يدعم أكثر من 90 ألف متدرب ومتدربة بأجهزة كمبيوتر محمول وأجهزة لوحية
Time منذ 37 دقيقة Views 1302
«هدف»: مبادرة دعم التوظيف تدعم أجور العاملين بدوام كامل أو عن بُعد
«هدف»: مبادرة دعم التوظيف تدعم أجور العاملين بدوام كامل أو عن بُعد
Time منذ 39 دقيقة Views 1376
المؤسسة العامة للحبوب ترسي الدفعة الثالثة من الشعير هذا العام
المؤسسة العامة للحبوب ترسي الدفعة الثالثة من الشعير هذا العام
Time منذ 50 دقيقة Views 1336