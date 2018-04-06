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الأعداد السابقة للصحيفة

4 مخالفات جديدة لنظام الإقامة والعمل بالجوف

Time منذ سنتين
Views 3106
4 مخالفات جديدة لنظام الإقامة والعمل بالجوف

علي العنزي (صدى):
ضبط فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف، أربع مخالفات لنظام الإقامة والعمل خلال حملة تفتيشية مفاجئة، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وصرَّح مدير عام فرع الوزارة بالجوف، عبدالعزيز الرويلي، بأنه تم تنفيذ حملة تفتيشية بالتعاون مع قوة الضبط الميداني، استهدفت المستوصفات الخاصة، وشملت زيارة 18 منشأة بمختلف أنشطتها.

وأكد على استمرار الحملات التفتيشية على جميع الأنشطة التجارية ، وفقاً للخطط المعدة مسبقاً؛ بهدف التأكد من التزام أصحاب الأعمال بلوائح وقرارات الوزارة.

وطالب " الرويلي " ، المواطنين بالتعاون مع الوزارة في هذا الشأن، وذلك من خلال الإبلاغ عن المخالفات التي يرصدونها بالاتصال على العاتف الموحد لخدمة العملاء 19911، أو عبر تطبيق " معاً للرصد " للأجهزة الذكية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
الخبر مكركب ، الظاهر انه ترجمة قوقل ، واللي نقلها ماعرف ينسقها ..
ابو محمد
سبحان من انجاه ..
ابو محمد
كلام سليم ..
ابوبدر
وليه ما اكتفى بما صور واخذ رقم السيارة وابتعد عن السيارة ترى الواحد ما يعرف وش حالة السائق (يمكن يكون ماهو بوعيه) . يا حبايب اذا تعرضتوا لاي موقف مماثل لا توقف امام السيارة. خذ الرقم وبلغ. لانك بخالة مثل هذي راح يلحقك الغلط.
الأحساء
كم بقي بالعمر خلاف أخوأن ٧٠ عام مانقول غير أحمق أخوه 🌴

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