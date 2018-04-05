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شرطة المدينة تلاحق 5 وافدين اعتدوا على ابن جلدتهم

Time منذ سنتين
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شرطة المدينة تلاحق 5 وافدين اعتدوا على ابن جلدتهم

نايف السالم (صدى):
لاحقت شرطة محافظة مهد الذهب ، اليوم الخميس ، 5 إثيوبيين متهمين بالاعتداء على أحد أبناء جدلتهم ، حيث قاموا بضربه في منزل مهجور بالسويرقية ، وسلبوا ممتلكاته من نقود وجوال ، ثم فروا هاربين .

وفي التفاصيل ، فقد وصل وافد لمركز صحي السويرقية من الجنسبة الإثيوبية ، كان يعاني من إصابات متفرقة وكدمات ، وطلب العلاج ، وعندما تمت إحالته إلى مستشف المهد ، تم استقبال الحالة وإبلاغ مركز الشرطة للتحقيق في الأمر على الفور .

وفتح مركز شرطة مهد الذهب ، محضرًا للتحقيق في الحادثة وتفاصيلها ، حيث تم إيقاف المعتدى عليه لمخالفته أنظمة الإقامة والعمل ، وجاري تعقب الجناة .

 

المدينة المنورة
مهد الذهب
وافد
شرطة
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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
البرفسور احمد
لا تستعجلون الحكم... به اسباب للحوادث... نوبه قلبيه... نوبة سكر.. سياره اعترضت طريقه وفقد السيطره......الخ
ابو محمد 😎
جزاكم الله خير ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان

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