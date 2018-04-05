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بالفيديو.. أحوازيون يغلقون الطريق أمام القوات الإيرانية بـ " العين "

Time منذ سنتين
Views 3381
بالفيديو.. أحوازيون يغلقون الطريق أمام القوات الإيرانية بـ " العين "

طهران (صدى):
رصدت أحد مقاطع الفيديو، أحوازيون وهم يغلقون الطريق، أمام دخول القوات الإيرانية، التي اقتحمت مدينة " العين " في الأحواز العربية.

ويظهر بمقطع الفيديو، مواطنو مدينة " الأحواز " ، وهم يغلقون الطريق، بإستخدام الحواجز الخشبية.

ويواصل عرب الأحواز، تظاهراتهم الاحتجاجية ضد النظام الإيراني؛ رفضًا للعنصرية التي يمارسها ضدهم، والتي بدأت؛ تنديدًا بإهانتهم والإساءة إلى القومية العربية.

يُذكر أن عرب الأحواز يعاني من تفشي الفقر وارتفاع معدلات البطالة، التي وصلت إلى أرقام قياسية، بالإضافة إلى إدمان المخدرات وتلوث البيئة ومياه الشرب، وكذلك حرمانهم من الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

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أحدث التعليقات

مرعي
ياحظكم يا اهل الباحه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تمام👍
ثابت
الحمد لله ان شاء الله تنزل أسعار السيارات وجميع السلع
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
فيفا من المناطق الي تمنيت أسكن وأستقر فيها جمييييييييلة جدآ 😍😍😍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
فيفا من المناطق الي تمنيت أسكن وأستقر فيها جمييييييييلة جدآ 😍😍😍

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