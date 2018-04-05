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الشيخ عادل الكلباني يرد على مهاجمي حضوره بطولة " البلوت "

Time منذ سنتين
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الشيخ عادل الكلباني يرد على مهاجمي حضوره بطولة " البلوت "

عادل الحربي (صدى):
دفع الهجوم الذي تعرض الشيخ عادل الكلباني بسبب حضوره أمس الأربعاء افتتاح أول بطولة رسمية للعبة “ البلوت ” في المملكة، إلى كتابة رد مقتضب على منتقديه.

وكتب الكلباني تغريدة قصيرة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” قال فيه رداً على موجة الانتقادات التي تلاحقه منذ ظهوره مع المتنافسين في البطولة:" قال : طحت من عيني قلت : أبركها من ساعة".

وكان الشيخ عادل الكلباني إمام جامع المحيسن بالرياض ظهر في إحدى الصالات التي شهدت منافسات الجولة الأولى من البطولة، بينما ينهمك المتنافسون في خوض المواجهات.

وتسبب ظهور الكلباني في المواجهات بالبطولة في جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي حول مدى موافقة اللعبة للشريعة الإسلامية المطبقة في المملكة.

الرياض
الكلباني
مسابقة البلوت
Time واتساب

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
شكرآ ع التوضيح
عبدالله
فكره حلوه وسهل تنفيذها في اي جراش سيارات حتى مو شرط مول.
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
👍👍👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
بنتجاوزها بإذن الله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية

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