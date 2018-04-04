نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. مستشفى الإيمان يدشن الصيدلية المتنقلة لمرضى الرعاية المنزلية

Time منذ سنتين
Views 2342
بالصور.. مستشفى الإيمان يدشن الصيدلية المتنقلة لمرضى الرعاية المنزلية

سعيد العجل (صدى):
نظم مستشفى الإيمان العام ملتقى للرعاية الصحية المنزلية لذوي المرضى ومرافقيهم صباح اليوم بحضور مدير إدارة المستشفيات بصحة الرياض د/عصام الغامدي ويهدف هذا الملتقى إلى إطلاعهم وتعريفهم بالخدمات الصحية المنزلية التي يقدمها المستشفى والاستماع لمطالبهم واقتراحاتهم وتثقيفهم وتوعيتهم فيما اشتمل الملتقى على عدة محاضرات علمية وتوعوية للعاملين ومرافقي المرضى وذويهم

من جانب اخر قام د/عصام الغامدي يرافقه مدير المستشفى عادل الغامدي ومدير الرعاية المنزلية عبدان العتيبي بتدشين الصيدلية المنزلية لمرضى الرعاية الصحية المنزلية وهي عبارة عن صيدلية متنقلة تسلم لكل مريض تحتوي على أدوية وإرشادات الاستخدام في خطوة ضمن خطط التطوير التي يشهدها قسم الرعاية المنزلية وقد شهد القسم نقله نوعيه كبيرة في تقديم الخدمة للمرضى حيث بلغ مجموع الزيارات الشهرية 149 زيارة في شهر مارس 2018 بزيادة 60% عن العام الماضي.

ويتكون من فرقتين متكاملة بكامل التجهيزات وجميع التخصصات حيث يوجد بها أطباء وأخصائيين علاج طبيعي وتمريض ومسعفين وأخصائيين اجتماعيين ونفسيين وتغذية ومثقفين صحيين وإداريين بالإضافة إلى قيام أطباء من عدة تخصصات بمرافقة الفريق لاستكمال الخطط العلاجية للمرضى في منازلهم كالعظام والجراحة العامة والكلى والأنف والأذن والحنجرة والعيون والجلدية.

وتقوم كل فرقة بأكثر من 6 زيارات يومياً يتم خلالها تغطية (20 ) حي سكني من أحياء مدينة الرياض.

وفي ختام الملتقى قدم د/عصام الغامدي شكره وتقديره لإدارة المستشفى والقائمين على الرعاية الصحية المنزلية على ما يقدمونه من جهود في خدمة المرضى.

الرياض
الصحة
الصيدلية
أدوية
Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ...
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
هو فيه مثير للفتن وسفك الدماء غير طواغيت ايران ...
سلطان
ليس مرض بل هو سقوط في اوامر الشيطان .هل من سرق او زنا نقول مرض نفسي!! عندما نقول مرض نفسي كأننا نبرر هذه المعصية والعياذ با لله.
سلطان
ليس مرض بل هو سقوط في اوامر الشيطان .هل من سرق او زنا نقول مرض نفسي!! عندما نقول مرض نفسي كأننا نبرر هذه المعصية والعياذ با لله.

أخر الأخبار

بالفيديو.. «ماردونا» منهاراً : عانيت كثيرا في طفولتي
بالفيديو.. «ماردونا» منهاراً : عانيت كثيرا في طفولتي
Time منذ 38 ثانية Views 1009
"آبل" تطلق خدمة تخطيط القلب بالمملكة
"آبل" تطلق خدمة تخطيط القلب بالمملكة
Time منذ 5 دقائق Views 1108
"صفاء أبو السعود" لن تحضر جنازة زوجها الشيخ صالح كامل!
"صفاء أبو السعود" لن تحضر جنازة زوجها الشيخ صالح كامل!
Time منذ 5 دقائق Views 1190
إطلاق موقع جديد للتوعية الصحية والإحصائيات اليومية
إطلاق موقع جديد للتوعية الصحية والإحصائيات اليومية
Time منذ 7 دقائق Views 1119
شاهد.. غضب كويتي ضد محمد رمضان بسبب صدام حسين
شاهد.. غضب كويتي ضد محمد رمضان بسبب صدام حسين
Time منذ 10 دقائق Views 1177
النفط يرتفع ليوم رابع بفعل مؤشرات على خفض الإنتاج وتحسن الطلب‎
النفط يرتفع ليوم رابع بفعل مؤشرات على خفض الإنتاج وتحسن الطلب‎
Time منذ 20 دقيقة Views 1341
أمير عسير يوجه بمعالجة انقطاعات الكهرباء بمركز قنا
أمير عسير يوجه بمعالجة انقطاعات الكهرباء بمركز قنا
Time منذ 23 دقيقة Views 1367
أمانة المدينة تُغلق 4 منشآت تجارية لمخالفتها الإجراءات الاحترازية
أمانة المدينة تُغلق 4 منشآت تجارية لمخالفتها الإجراءات الاحترازية
Time منذ 24 دقيقة Views 1316
الذهب يتخلى عن مكاسبه المبكرة وسط شهية للمخاطرة
الذهب يتخلى عن مكاسبه المبكرة وسط شهية للمخاطرة
Time منذ 27 دقيقة Views 1259
صاروخ يسقط في محيط السفارة الأمريكية بالعراق
صاروخ يسقط في محيط السفارة الأمريكية بالعراق
Time منذ 31 دقيقة Views 1359