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مستشار مصري يكشف كيف تعاملت بريطانيا مع " 3 أبريل " لإيذاء المسلمين

Time منذ سنتين
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مستشار مصري يكشف كيف تعاملت بريطانيا مع " 3 أبريل " لإيذاء المسلمين

لندن (صدى):
كشف المستشار القانوني، لسفارة مصر في لندن، عماد أبو حسين، عن طريقة تعامل السلطات البريطانية، مع الرسائل التحذيرية، من إيذاء المسلمين يوم 3 إبريل.

وأوضح " أبو حسين " ، في حديث متلفز: " السلطات البريطانية وجهت رسائل للمسلمات، على تطبيق WhatsApp، تدعوهن فيها إلى أخذ الحيطة والحذر، وإخفاء حجابهن، وتجنب إحضار الأطفال من المدرسة، والخروج في جماعات، وعدم التواجد، في أماكن مغلقة لفترات طويلة " .

مضيفًا: " السلطات البريطانية، تعاملت مع الأمر، ليس على أنه جريمة كراهية، وإنما اعتبرته، تهديدًا في حدود الإرهاب " .

يجدر الإشارة إلى أن السلطات البريطانية، فتحت في وقت سابق، من الأسبوع تحقيقًا موسعًا، بعد انتشار رسائل مجهولة، تدعو لمهاجمة المسلمين في بريطانيا، وتعذيبهم وحرقهم بالأحماض والنار في المساجد.

يُذكر أن الرسائل بينت أن العنف اللفظي يمنح لمنفذه 10 نقاط، وهتك حجاب المسلمة 25 نقطة، أما الإقدام على حرق مسجد، فيوفر للجاني 1000 نقطة، ناهيك عن نقاط أخرى لم تتضح ماهيّتها.

 

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أحدث التعليقات

مرعي
ياحظكم يا اهل الباحه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تمام👍
ثابت
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القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
فيفا من المناطق الي تمنيت أسكن وأستقر فيها جمييييييييلة جدآ 😍😍😍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
فيفا من المناطق الي تمنيت أسكن وأستقر فيها جمييييييييلة جدآ 😍😍😍

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