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" بوتين " يبرر فشله في سوريا: " داعش " يتنامى في العالم كله

Time منذ سنتين
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" بوتين " يبرر فشله في سوريا: " داعش " يتنامى في العالم كله

موسكو (صدى):
رغم تسببه بشكل أو بآخر في استعادة تنظيم " داعش " الإرهابي لقوته مرة ثانية، من خلال استدراج سوريا في حرب بحجة محاربة الإرهاب، إلا أنها حقيقتها كانت أنها أعطت فرصة للتنظيمات الإرهابية في إعادة قوتها، جاء الرئيس الروسي بتصريحات مثيرة للسخرية يبرر بها فعلته.

وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن قوة تنظيم " داعش " الإرهابي تتنامى في العالم كله وليس سوريا فقط، مبينًا أن التنظيم لا يزال قادرًا، على التسلل للعديد، من المناطق في العالم وشن هجمات كبيرة.

وأضاف " بوتين " : " على الرغم من الهزيمة العسكرية لداعش، تحتفظ هذه المجموعة الإرهابية، بإمكانيات مدمرة كبيرة، والقدرة على تغيير التكتيكات بسرعة، والقيام بحملات في مختلف البلدان، والمناطق في العالم " .

يأتي ذلك في الوقت الذي تقوم فيها القوات التركية باحتلال منطقة عفرين السورية وتلوح كذلك باحتلال منطقة سنجار العراقية، بذات الحجة الواهية، ما جعل التنظيم الإرهابي يسرع من عملية استعادة القوة.

وعلى اعتبار أن سوريا قطعة " جاتو " يمكن تقاسمها، فمن المقرر أن ينعقد اجتماع في أنقرة بين زعماء تركيا وموسكو وإيران، اليوم الأربعاء، لتقرير مصير الأكراد وسوريا.

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أحدث التعليقات

مرعي
ياحظكم يا اهل الباحه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تمام👍
ثابت
الحمد لله ان شاء الله تنزل أسعار السيارات وجميع السلع
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
فيفا من المناطق الي تمنيت أسكن وأستقر فيها جمييييييييلة جدآ 😍😍😍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
فيفا من المناطق الي تمنيت أسكن وأستقر فيها جمييييييييلة جدآ 😍😍😍

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