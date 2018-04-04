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الأحوازيون يدفنون جثث ضحايا محرقة مقهى حي الثورة..وسط تجاهل إعلامي

Time منذ سنة
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الأحوازيون يدفنون جثث ضحايا محرقة مقهى حي الثورة..وسط تجاهل إعلامي

طهران (صدى):
في مشهد قاسٍ على القلوب، قام أهالي الأحواز العربية بدفن 11 شهيدا من شبابهم الذين كانوا متواجدين بمقهى النوارس الذي كان يتواجد فيه عدد من المحتجين ضد سياسات طهران العنصرية، بعد أن قامت ميليشيات إيران بحرقهم على طريقة داعش ، وفقا لسياسة التطهير العرقي للعرب في إيران.

وطالب أمجد طه، الرئيس الإقليمي لـ المركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، والخبير في الشؤون السياسية الإستراتجية: "هكذا صـباح أهلكم في الأحواز العربية المحتلة بعد أن قامت إيران على طريقة داعش بحرق ١١ من شبابهم المحتجين ضد سياسات التطهير العرقي للعرب".

وأضاف طه عبر حسابه على " تويتر " : " لم يحزنوا على حالهم فذلك واقع يقاوموه..ولم يحزنوا على قساوة العدو فذالك حال كل حاقد محتل..بل حزنهم على الإعلام العربي الذي تجاهلهم ".

وكانت "صدى" رصدت خروج مظاهرات غاضبة في الأحواز العربية المحتلة تستنكر المحرقة التي قام نظام إيران بافتعالها في حي الثورة.

وردد المشاركون خلال تلك التظاهرات هتافات " الاحواز مـضيع شبانه " ، في إشارة لحرق إيران " لمقهى النوارس " الذي كان يتواجد فيه عدد من المحتجين ضد سياسات طهران العنصرية، وراح ضحيته 11 شهيدا وعشرات الجرحى.

ويذكر أن عرب الأحواز يعاني من تفشي الفقر وارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلى أرقام قياسية، بالإضافة إلى إدمان المخدرات وتلوث البيئة ومياه الشرب، وكذلك حرمانهم من الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

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أحدث التعليقات

البرفسور حنس
كلها أمور عاديه تحدث بأي بيت فيه ساحر أو مسحور... المهم البسه عاديه ولاكنها مسكونه بشيطان خادم للساحره..لأن الجني اذا تشكل فإنك اذا لمست تلقاه فراغ وكنه دخان
Sh
انا مع ان تترك البنوك مشكورة فرصة لخيار العميل التاجيل او التبرع بقيمة القسط مساهمة لوزارة الصحة والدعم الصحي وتكون مرتبطة بابشر بحيث يظهر للرقابة كم المبالغ التي تبرع بها العملاء واقرو بذلك مساهمة منى مع بلدنا في ظل هذه الظروف أخبرنا وخير بلادنا واحد .. الوضع صعب و ياليت تكون مبادرة البنوك بجعل العميل صاحب قرار في المبادرة اما التأجيل أو استحقاق الدين بشرط المساهمه به لهذا الشهر لوزارة الصحة ودعمهم في مبادرة وطنية تحقق للجميع التألف ويكون ذلك عن طريق ابشر أو تحت مظلة الإمارة.. وهنا يبرز دور البنوك في رحمة العميل بالتأجيل ودور البنوك مع خدمة المجتمع بالتبرع والمساهمة للصحة بالمبلغ المقطوع لهذا الشهر لمن رغب المساهمة .. وفق الله الجميع وحفظ الله بلادنا من كل شر
البرفسور حنس
يالربع ارجعو لرابط الخبر واقرأو آخر تعليق لمحماس... كتب قبل شهر مايلي.. المهم مهم جداً سرعة اكتشاف شخصياتهم حتى لو لم يقبض عليهم لأن هناك احتمال انهم مخططين للهرب خارج البلد فور العمليه بالتنسيق مع شركاء لتهريب المبلغ لاحقاً... وهذا ما حدث...؟ محماس طلع ما هو بسيط
abdul
والسيارتين بيوصّلوك وجهتك في نفس الزمن حيث ان السرعة المسموح لهما لا تختلف سواء في داخل المدن او في الطرق السريعة....هههه
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييف..

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