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الأعداد السابقة للصحيفة

عبدالرحمن بن مساعد: الجابر أخطأ بتولي تدريب الهلال مبكرًا

Time منذ سنة
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عبدالرحمن بن مساعد: الجابر أخطأ بتولي تدريب الهلال مبكرًا

ماجد محمد (صدى):
أكد الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال السابق، أن سامي الجابر الرئيس الحالي للنادي، أنه أخطأ بتولي تدريب الهلال مبكرًا، وأن الصواب كان بتدرجه حتى يصل إلى الهلال.

وأوضح بن مساعد في حواره ببرنامج " يا هلا " ، أنه يرفض بشدة مطالب إقالة سامي الجابر عندما كان حينها مدربًا للهلال، قائلا: " سامي الجابر يملك خبرات كلاعب ومدرب، وهو أدرى بكواليس منظومة الهلال ، مايمنحه الأفضلية على غيره ".

واستعرض الأمير جوانب من حياته الخاصة وذكرياته في الطفولة مع والده، مبيناً أن نشأته في العاصمة اللبنانية بيروت علّمته قبول الاختلاف والرأي الآخر.

وحول طفولته قال : " جئت المملكة من بيروت وعمري 8 سنين وتشكّلت الطفولة هناك، وهذا رسّخ في العقل الباطن قبول الاختلاف وقبول الآخر، والنشأة في فترة الطفولة كانت عادية بسيطة، كنا نسكن في شقة متوسطة الحجم ببيروت، وهذا ترك تأثيرا في النشأة عندي ".

وفيما يخص لقب " الأمير " قال: " لم أستفد من اللقب ولا أستخدمه كثيرا، أنا في جميع تعاملاتي الشخصية عبدالرحمن بن مساعد فقط، وأعتز باللقب من جانب واحد: هو أنني ورثته من رجل عظيم أسّس مملكة عظيمة على الدين والعدل والمحبة هو الملك عبدالعزيز"، مؤكداً أن اللقب إن لم تضف له شيئا فهو عبء "..

 

 

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أحدث التعليقات

ابوبدر
الحمدلله على سلامته بس ماله داعي يسوي فيها واعظ وهو ما يتعظ من اللي قبله. هذا يسمونه تبجح ويحسب انه بطل الحين. الموضوع ماهو شيء بسيط ومر بحياته وجالس يحكيه للناس. الموضوع هذا فيه استهتار واستخفاف وجاي يسوي واعظ حضرته. قمة التبجح هذا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة
عابر سبيل
الله يشافيها معتله نفسيا ادعوا لها بالشفاء
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
اكيد بيذبح ... عليه بالعافيه لان كثرت الحمام على البيوت مؤذي جدا .. ومن يطالب بالقبض عليه حرام عليكم الرجال ما يصيد في المحميه البريه علاما بانه فات موسم صيد الضبان السنه هاذي .. الله يعين
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
اللهم لاتبلانا ولا تبلابنا

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