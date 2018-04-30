ساعي بريد يستغل وظيفته لاغتصاب 40 سيدة

طهران (صدى):

استغل ساعي بريد إيراني وظيفته في اغتصاب أكثر من 40 إمرأة وفتاة في طهران .

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تعددت شكاوى الاعتداء والأغتصاب ضد شاب يدعي أنه ساعي بريد ، وبضبطه ، أعترف باغتصاب 40 امرأة وفتاة في طهران ، وبعرض القضية على المحكمة الإيرانية قضت بإعدامه .

وكانت أدانت المحكمة الشاب بتهم مختلفة، منها الإفساد في الأرض، والسرقة المسلحة، وتهديد المواطنين وإرعابهم .

وكشف قاضي إيراني في تصريحات إعلامية ، أن المحكمة العليا أيدت حكم الإعدام بحق الشاب، الذي صدر مطلع يناير الماضي، معتبراً أن تنفيذ الحكم بحقه هو رسالة إلى جميع البلطجية والمفسدين، وإلى أولئك الذين يمارسون الرذيلة ويستهدفون الأمن في المجتمع.